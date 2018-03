Scontro tra auto e moto a Cremenaga, ferito un 17enne

Un incidente tra un’automobile ed una moto è avvenuto oggi, intorno alle 16, a Cremenega, lungo il rettilineo della strada provinciale. A rimanere coinvolte due persone, un ragazzino di 17 anni ed un signore anziano di 80 anni.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma i due mezzi si sono scontrati nei pressi della dogana di Ponte Cremenaga, all’incrocio tra la provinciale e via Vittorio Veneto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Luino, per ricostruire l’accaduto e regolare la circolazione stradale, un’ambulanza della Croce Rossa di Luino e l’automedica. Per entrambi i coinvolti, sia il giovane che l’80enne, sono state necessarie le cure degli operatori del 118.

Il 17enne è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Luino, mentre il signore è arrivato in Ospedale in codice verde.

Si sono riscontrati alcuni disagi al traffico sulla statale per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.