“A Varese miglior risultato della regione per Energie PER l’Italia. Ora replichiamo il nostro successo”

Dopo le elezioni della scorsa domenica, il movimento politico Energie PER l’Italia, tramite una nota del suo referente provinciale Lorenzo Ligato, ha voluto fare il punto della situazione, con un bilancio tra gli intenti preposti e i risultati raggiunti. Inoltre è stato annunciato un incontro con il leader Stefano Parisi che definirà gli obiettivi da raggiungere anche a livello nazionale.

“A meno da un anno dalla sua nascita – si legge nella nota -, il movimento Energie per l’Italia si è confrontato nella prima sua tornata elettorale. Il nostro primo obiettivo era iniziare a far conoscere la bontà della nostra offerta politica di natura liberal-popolare, ponendoci come valida alternativa nel centrodestra, per tutti quegli elettori moderati non soddisfatti delle tradizionali offerte elettorali”.

È stato “un grande onore essere uno degli schieramenti del centrodestra che ha contributo alla vittoria di Attilio Fontana e soprattutto a far conoscere il suo programma elettorale nelle diverse cittadine della provincia varesina”. Non a caso il miglior risultato a livello regionale è stato registrato in provincia di Varese, tanto in città quanto in alcune località affacciate sul lago Maggiore, con la lista “Parisi con Fontana, Energie PER la Lombardia”.

“Ottimo il contributo e l’entusiasmo di tutti – prosegue Ligato -, nonostante il maltempo abbia rallentato gli spostamenti sul territorio, per noi fondamentali per farci conoscere dai cittadini. Faccio i miei complimenti alla squadra che si è impegnata nella provincia di Varese, non politici di professione, ed in particolar modo al dottor Augusto Lovati, al professor Giampietro Ferrario e al dottor Francesco Ciocca, tutti del varesotto”.

“Sappiamo bene – conclude la nota – che il cammino che ci vedrà impegnati sarà ancora lungo e come sempre tendiamo la mano a tutte le altre forze politiche del centrodestra per poter replicare il successo di Attilio Fontana anche nei singoli comuni del varesotto”.