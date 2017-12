Centrodestra, Cattaneo: “Ottima notizia l’accordo tra Noi con l’Italia e Udc”

“E’ un’ottima notizia l’accordo raggiunto tra Noi con l’Italia e Udc: questa ritrovata sintonia è il segno che negli ultimi giorni si sta lavorando in maniera positiva per fare sintesi tra i soggetti politici che si riconoscono nei valori liberalpopolari, con l’obiettivo di rafforzare la componente moderata nel centrodestra e di dare avvio a nuovi progetti per il paese e per la regione“. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, ha accolto l’annuncio, giunto in mattinata, di una nuova intesa tra i due schieramenti.

“Anche in Lombardia – ha proseguito Cattaneo – daremo a breve notizia di ciò che sta accadendo su questo fronte, facendo appello alle forze politiche moderate di centrodestra affinché possa proseguire il dialogo costruttivo. L’Italia ne ha davvero bisogno“.

A sancire l’accordo, durante l’incontro di questa mattina, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli, per l’Udc, e Raffaele Fitto con Maurizio Lupi e Saverio Romano per Noi con l’Italia.