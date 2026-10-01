Torna “LuinoDiVino 2026” tra vino, sapori e musica nel cuore della città

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Due giornate dedicate al vino, ai sapori, alla musica e alla scoperta del territorio, sulle sponde del Lago Maggiore. Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna LuinoDiVino, manifestazione giunta alla quarta edizione e cresciuta negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti autunnali più attesi della città, organizzata dalla Nuova Pro loco Città di Luino e dal Gruppo Commercianti di Luino, con la collaborazione della Confcommercio Ascom Luino e il patrocinio del Comune.

L’obiettivo per il 2026 è proseguire questo percorso, aprendosi sempre di più a un pubblico proveniente non soltanto dall’Alto Varesotto, ma dall’intera provincia di Varese, dalla Lombardia e dal vicino Canton Ticino. Un fine settimana pensato per gli appassionati di vino, ma anche per chi desidera trascorrere una giornata a Luino tra degustazioni, gastronomia, musica, mercatini e iniziative per adulti e bambini.

Cantine da tutta Italia e uno sguardo ai vini dal mondo

Il cuore di LuinoDiVino sarà ancora una volta rappresentato dalle cantine selezionate per la manifestazione, contattate con il contributo di Patrizio Busa di Kairos. Ai banchi di degustazione sarà possibile incontrare direttamente i produttori, conoscere territori ed etichette e acquistare le bottiglie.

Un viaggio che attraverserà idealmente gran parte dell’Italia del vino, con cantine provenienti da Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. A completare la proposta sarà presente anche un desk dedicato alla Turchia e un altro ai vini dal mondo.

Un ruolo importante sarà affidato alle masterclass, pensate per offrire un’esperienza ulteriore rispetto alla degustazione ai banchi. Saranno proposti diversi appuntamenti, rivolti tanto agli appassionati quanto ai curiosi che desiderano conoscere meglio il vino, le sue caratteristiche e i territori dai quali nasce. Programma, tipologie di masterclass e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale di LuinoDiVino.

Si comincia sabato sera al Parco Ferrini

Una delle novità della quarta edizione sarà l’apertura già nella giornata di sabato 10 ottobre. Dalle 17.30 è prevista la conferenza stampa inaugurale, aperta al pubblico a Palazzo Verbania, con la presentazione della manifestazione e gli interventi delle autorità e delle istituzioni locali, provinciali e regionali.

A seguire ci sarà una degustazione dedicata ai vini varesini, con l’intervento di Alice Pedrinelli, miglior sommelier AIS della Lombardia 2026. Dalle 19 spazio invece alla musica con “Jazz in Maggiore” e alla proposta gastronomica della Nuova Pro Loco Città di Luino.

Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare magliette e felpe ufficiali di LuinoDiVino e, soprattutto, acquistare in prevendita i calici per le degustazioni della domenica.

Domenica il centro di Luino diventa protagonista

La giornata principale sarà quella di domenica 11 ottobre, con il taglio del nastro al Parco Ferrini alle 10.30 e l’avvio della manifestazione alle 11. Cantine e produttori saranno distribuiti in diversi padiglioni e aree del centro (tra via XV Agosto, via Vittorio Veneto, via Sereni e via Comi), dando vita a un percorso attraverso differenti tipologie di vino e territori italiani.

Accanto al vino ci sarà una forte componente dedicata alla gastronomia e ai prodotti del territorio. I ristoranti e i bar di Luino che hanno aderito all’iniziativa proporranno per l’occasione piatti e specialità a tema, pensati in sintonia con la manifestazione e con i sapori dell’autunno. Al Parco Ferrini sarà presente anche lo stand gastronomico della Pro Loco, con una proposta che valorizzerà in particolare le produzioni locali.

Per tutto il giorno il centro ospiterà inoltre mercatini artigianali, produttori locali, musica dal vivo e numerose iniziative collaterali. Sette punti musicali accompagneranno le degustazioni con sonorità jazz, blues, beat e rock, prima dei DJ set dalle ore 17 e del concerto conclusivo degli Effetto VIP al Parco Ferrini dalle 18.

Un evento anche per famiglie e bambini

LuinoDiVino vuole essere una manifestazione da vivere anche al di là del vino. Per questo il programma comprende numerose attività rivolte alle famiglie e ai bambini, dai giochi in legno ai laboratori creativi, fino alla tradizionale pigiatura dell’uva.

Nel centro cittadino troveranno spazio anche esposizioni automobilistiche, realtà agricole e florovivaistiche, artigianato e altre iniziative, con il coinvolgimento di associazioni, attività commerciali e realtà del territorio. L’obiettivo è creare per l’intera giornata un’atmosfera diffusa, capace di accompagnare il pubblico alla scoperta di Luino.

«LuinoDiVino ha conquistato una propria identità»

«Ci sono eventi che, edizione dopo edizione, iniziano a costruirsi una reputazione. LuinoDiVino è sicuramente uno di questi. Arrivare alla quarta edizione significa aver superato la novità e aver conquistato un’identità. Quella di un appuntamento capace di mettere insieme territorio, convivialità e qualità, facendo di Luino un luogo da scoprire, da vivere e, soprattutto, da ricordare», commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Luino, Alessandra Brignoli.

«Il nome di Luino cresce così: non soltanto attraverso ciò che raccontiamo di noi, ma attraverso ciò che riusciamo a far vivere agli altri. La quarta edizione di LuinoDiVino non è quindi semplicemente la conferma di un appuntamento riuscito: è un altro passo nella costruzione di una città che vuole essere conosciuta non per sentito dire, ma per esperienza. Ringrazio quindi la Nuova Pro Loco, il Gruppo Commercianti Luino e Confcommercio Ascom Luino per l’impegno e il tempo dedicato a ricreare questo atteso appuntamento».

«Cresciamo soprattutto nella qualità della proposta»

Le presidentesse della Nuova Pro Loco Città di Luino, Margherita Romano, e del Gruppo Commercianti di Luino, Michela Burbo, sottolineano il lavoro portato avanti nei mesi che hanno preceduto la manifestazione.

«Dietro LuinoDiVino c’è stato anche quest’anno un grande lavoro organizzativo, con l’obiettivo di continuare a migliorare una manifestazione che cresce non soltanto nelle dimensioni e nel coinvolgimento delle realtà locali, ma soprattutto nella qualità della proposta. La presenza di cantine di livello provenienti da numerose regioni italiane, insieme alle masterclass e a un programma sempre più ricco, testimonia la direzione che vogliamo dare all’evento», spiega Margherita Romano.

«Allo stesso tempo vogliamo mantenere fortissimo il legame con Luino e con il nostro territorio, attraverso i produttori locali, i commercianti, la ristorazione e le tante realtà coinvolte. Accanto al vino ci saranno musica, mercatini, gastronomia e numerose attività per i bambini e le famiglie. Ringraziamo i ristoratori e i bar che hanno sostenuto LuinoDiVino e che parteciperanno proponendo piatti dedicati, tutto il gruppo di lavoro, i volontari e l’amministrazione comunale, che anche quest’anno ci ha supportato nell’organizzazione», commenta Michela Burbo.

LuinoDiVino guarda oltre i confini del territorio

La quarta edizione punta così a consolidare LuinoDiVino come un appuntamento capace di richiamare visitatori da un territorio sempre più ampio, dalla provincia di Varese al resto della Lombardia, fino al vicino Canton Ticino, valorizzando al tempo stesso la posizione di Luino e del Lago Maggiore.

Una manifestazione nata attorno al vino e cresciuta fino a coinvolgere enogastronomia, commercio, musica, artigianato, produttori locali e famiglie, con l’obiettivo di offrire a chi arriva da fuori città non soltanto una degustazione, ma un’occasione per trascorrere una giornata sul Lago Maggiore e scoprire Luino.

Il programma completo di LuinoDiVino 2026, le masterclass, le modalità di iscrizione e tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale www.luinodivino.it.