Comunità di lavoro Regio Insubrica, la Presidenza passa al Piemonte per il biennio 26-27

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Il Prefetto di Varese, il Dottore Salvatore Pasquariello, ha preso parte il 24 settembre, a Domodossola, alla 31° Assemblea generale della Comunità di lavoro Regio Insubrica, ospitata presso il Collegio Mellerio Rosmini, nel corso della quale la Presidenza dell’organismo è passata dalla Regione Lombardia alla Regione Piemonte per il biennio 2026-2027.

Nata nel 1995 per promuovere la cooperazione nell’area italo-svizzera dei laghi prealpini, la Regio Insubrica riunisce il Cantone Ticino, le Regioni Piemonte e Lombardia, le Province del Verbano Cusio Ossola, Novara, Como, Lecco e Varese, oltre a numerosi Comuni ed enti pubblici e privati. La Comunità di lavoro rappresenta una sede stabile di confronto e cooperazione transfrontaliera su temi quali mobilità, lavoro, ambiente, sicurezza, protezione civile e sviluppo economico dei territori di confine.

Nel proprio intervento, il Prefetto Pasquariello ha sottolineato l’importanza della collaborazione italo-svizzera in materia di sicurezza e protezione civile, richiamando l’intesa sottoscritta a Pollegio (CH) nel giugno 2022 tra la Prefettura di Varese e il Canton Ticino. Nell’ambito di tale accordo si svolse, nei territori dei comuni di Luino e Castelveccana, l’esercitazione transfrontaliera “Odescalchi”, volta a rafforzare l’interoperabilità dei dispositivi di soccorso e sicurezza tra i due versanti del confine.

Per la provincia di Varese erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Provincia, il consigliere regionale Zocchi e il sindaco di Lavena Ponte Tresa, in qualità di Presidente dell’Associazione dei Comuni frontalieri. L’Assemblea ha, inoltre, segnato l’ultima seduta di Francesco Quattrini quale Segretario Generale della Regio Insubrica: dal 1° gennaio 2027 assumerà l’incarico di Cancelliere dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino. Nel corso dei lavori gli è stato rivolto un unanime ringraziamento per l’attività svolta.