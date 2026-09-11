Draghi, misteri e antichi segreti: a Castello Cabiaglio il fantasy di Lara Chiarotto

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Il mondo del fantasy arriva a Castello Cabiaglio con la presentazione di “L’eredità del Sangue”, romanzo d’esordio della scrittrice varesina Lara Chiarotto.

L’appuntamento è per venerdì 11 settembre alle ore 21, nella Biblioteca Comunale di Piazza Libertà 1. L’ingresso è libero e offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare direttamente l’autrice, conoscere la genesi del libro e lasciarsi accompagnare nell’universo fantastico che ha costruito attraverso le pagine del suo primo romanzo.

Pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo, nella collana Nuove Voci Strade, “L’eredità del Sangue” è un’opera ambientata in un mondo magico e instabile, popolato da creature leggendarie, forze misteriose e antichi poteri.

Classe 1995, nata a Tradate, Lara Chiarotto ha un percorso professionale lontano, almeno apparentemente, da quello letterario. Dopo il diploma in economia turistica, lavora infatti come consulente aziendale nel settore della formazione finanziata e obbligatoria.

La scrittura nasce però da una passione coltivata fin dall’infanzia. Cresciuta circondata dai libri, Chiarotto ha sviluppato presto un forte interesse per mitologia e fantasy, mondi che negli anni sono diventati per lei uno spazio di libertà e immaginazione.

A questa passione si affiancano altre due esperienze: il teatro, che pratica all’interno di una compagnia amatoriale, e lo yoga.

Da lettrice, il passo verso la creazione di un universo narrativo personale è arrivato progressivamente. L’obiettivo è stato quello di costruire un mondo dotato di regole, leggi e una morale proprie, nel quale ambientare una storia capace di andare oltre la semplice avventura fantastica.

Protagonista del romanzo è Shona, una Sorella del Sangue chiamata ad affrontare un viaggio per proteggere la propria famiglia e contrastare il potere di un Consiglio corrotto, guidato dal malvagio Salin.

Quella che inizialmente sembra una missione di salvataggio si trasforma presto in un’avventura molto più grande e imprevedibile. Durante il suo percorso, Shona incontra creature leggendarie come draghi e sirene, entra in contatto con i misteriosi Sacerdoti del Destino e scopre l’esistenza degli antichi Guardiani Originari.

Le prove che dovrà affrontare la porteranno a sviluppare nuovi poteri e, soprattutto, a comprendere il legame profondo che la unisce ai Creatori.

Tra battaglie, cerimonie sacre e rivelazioni legate al passato, la protagonista si avvicinerà così allo scontro decisivo per l’Equilibrio, in una storia nella quale il confine tra destino, conoscenza e potere diventa sempre più sottile.

Dietro l’universo fantastico costruito da Lara Chiarotto si nasconde anche una riflessione su temi molto concreti. Il romanzo pone infatti al centro la conoscenza, il valore della memoria e la ricerca della verità.

Il passato non viene raccontato soltanto come qualcosa da scoprire, ma come una chiave indispensabile per comprendere il presente e affrontare ciò che verrà. È proprio attraverso la conoscenza della propria storia che i personaggi possono infatti orientarsi in un mondo segnato da conflitti e segreti.

Un messaggio che accompagna la componente più spettacolare della narrazione e che offre al lettore una seconda chiave di lettura, oltre a quella dell’avventura.

L’incontro è rivolto agli appassionati del genere fantasy, ai lettori e alle lettrici del territorio e a tutti coloro che desiderano conoscere e sostenere i giovani talenti letterari della provincia di Varese.