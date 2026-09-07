Luino, attualità e musica con “Politiche da Bar”: si parte parlando di “Depaving”

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Prende il via a Luino “Politiche da Bar”, il nuovo format ideato per parlare di attualità, politica e tendenze in modo accessibile e informale, senza sale austere né linguaggi da addetti ai lavori. Un ciclo di conferenze aperto a tutti, giovani e non solo, che unisce approfondimento e convivialità: al termine di ogni incontro ci sarà infatti spazio per dj set o musica dal vivo.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 9 settembre alle 19, nel giardino di fronte al Bistrot della Conti, in via Vittorio Sereni 23 a Luino. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a mercoledì 16 settembre, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il tema scelto per l’esordio è “Depaving”: si parlerà della nuova tendenza urbanistica europea che punta a “spavimentare” le città, restituendo suolo permeabile e verde agli spazi urbani, e delle ragioni per cui questo approccio riguarda da vicino anche le comunità del territorio.

A discuterne saranno gli architetti Francesca Porfiri e Mauro Rivolta, che porteranno la loro competenza professionale su un tema sempre più centrale nel dibattito legato alla sostenibilità urbana.

Al termine dell’incontro la serata proseguirà con un dj set a cura del Bistrot della Conti, mantenendo così lo spirito con cui nasce “Politiche da Bar”: creare occasioni nelle quali il confronto e l’approfondimento possano convivere con momenti più informali e con la musica.

L’iniziativa nasce con la collaborazione di Giovani Democratici, Partito Democratico e Italia Viva, con l’obiettivo di offrire un luogo di confronto libero e accessibile. Non è necessario essere esperti: l’unico requisito richiesto è la curiosità.

Quello del 9 settembre sarà soltanto il primo appuntamento: “Politiche da Bar” tornerà ogni due mesi, proponendo di volta in volta temi e ospiti differenti. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo politichedabar@gmail.com.