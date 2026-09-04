“Alzheimer Fest”, Gavirate si prepara a due giorni di incontri e comunità

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Due giorni per parlare di Alzheimer e decadimento cognitivo, ma soprattutto per costruire una comunità più consapevole, accogliente e capace di prendersi cura. Sabato 5 e domenica 6 settembre Gavirate ospita una tappa della decima edizione dell’Alzheimer Fest, il festival nazionale itinerante che dal 2017 attraversa l’Italia con l’obiettivo di cambiare lo sguardo sulla fragilità attraverso arte, cultura, informazione e incontro.

Nel 2026 il festival festeggia i suoi dieci anni con 23 tappe, dal 3 settembre al 17 ottobre, dal Nord alla Sicilia. A Gavirate l’iniziativa è promossa da Progetto Rughe ODV, associazione che da anni è impegnata al fianco delle persone con disturbi neurocognitivi e delle loro famiglie nelle Valli del Verbano.

Il cuore della due giorni sarà il progetto “Aiutami a non perdermi”, pensato per affrontare il tema della sicurezza delle persone con decadimento cognitivo senza trasformarla in una limitazione della libertà. L’obiettivo è costruire una rete in cui famiglia, servizi, istituzioni e comunità possano collaborare per prevenire situazioni di rischio, emergenze e sofferenze evitabili.

La prima giornata si svolgerà al Chiostro di Voltorre. Dalle 9.30, nella Sala del Capitolo, spazio a “Dialoghi con la comunità”, con il filo conduttore “Carissimo Alzheimer… aiutami a non perdermi”.

Ad aprire gli interventi sarà Paola Ossola, vicepresidente di Progetto Rughe, che presenterà il progetto “Aiutami a non perdermi”. Seguiranno approfondimenti dedicati alla possibilità di adattare ambienti e abitudini quotidiane per preservare il più possibile l’autonomia della persona, insieme a un confronto sul delicato equilibrio tra sicurezza, dignità e libertà nella cura, anche all’interno delle abitazioni.

La mattinata, in programma fino alle 12, si concluderà con un momento aperto al confronto tra famiglie, professionisti e amministratori del territorio.

Contemporaneamente, a partire dalle 9.30, il Chiostro ospiterà gli “Atelier Rughe per tutti”, laboratori gratuiti di stimolazione cognitiva, ginnastica del sorriso, arte terapia, musicoterapia e pet therapy. Le attività, pensate per le persone che vivono con un decadimento cognitivo, saranno aperte all’intera cittadinanza. Ci sarà anche ValidaMENTE, laboratorio dedicato a chi vuole allenare la propria mente e mantenerla attiva.

La giornata proseguirà in serata sul lungolago, dove dalle 20 alle 23 è in programma “Tango al Lago”, con ballo e apericena.

Domenica la manifestazione si sposterà sul lungolago di Gavirate, dalle 10 alle 17, per una giornata pensata per coinvolgere l’intera comunità.

Saranno presenti anche ospiti e operatori delle RSA del territorio, in particolare dell’area milanese. Tra gli appuntamenti più significativi ci sarà l’inaugurazione del “Borgo della Memoria”, un progetto diffuso che ha già coinvolto oltre 60 attività commerciali gaviratesi attraverso una prima anticipazione fotografica.

Sul lungolago il percorso sarà presentato nella sua interezza, mettendo insieme fotografie, oggetti e racconti raccolti grazie al contributo delle associazioni cittadine. Un modo per ricostruire la memoria storica di Gavirate e restituirla alla comunità attraverso le storie e i ricordi dei suoi abitanti.

Per tutta la giornata si alterneranno laboratori e attività aperte a tutti: dall’arte en plein air alla pet therapy, dai lavori a maglia alle letture, fino ai laboratori realizzati con materiali di riciclo. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, con scacchi giganti, trucca-bimbi e altre attività di intrattenimento.

Al centro della giornata ci saranno anche gli spazi di dialogo “Conoscersi, prendersi cura, partecipare”, dedicati a temi che riguardano direttamente la vita quotidiana delle persone e delle famiglie.

Si parlerà di come riconoscere i primi segnali del decadimento cognitivo senza creare inutili allarmismi e dell’importanza degli stili di vita nella prevenzione. Un tema particolarmente rilevante anche alla luce del dato secondo cui circa il 30% dei casi di decadimento cognitivo è potenzialmente prevenibile.

Alle 15 si tornerà sul progetto “Aiutami a non perdermi”, con Paola Ossola, per approfondire il ruolo di una comunità informata e preparata nel proteggere le persone con disturbi neurocognitivi senza limitarne autonomia e libertà. Nel pomeriggio sarà dedicato uno spazio anche a chi assiste quotidianamente una persona fragile, affrontando il tema del benessere emotivo e fisico dei caregiver e delle modalità per muoversi in sicurezza insieme alla persona assistita.

Alle 16.50 sarà infine presentato “Mi Prendo Cura”, nuovo servizio pilota di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolto alle persone con decadimento cognitivo e alle loro famiglie. Sarà possibile candidarsi alla fase pilota, per la quale i posti sono limitati.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che Progetto Rughe porta avanti da anni sul territorio. L’associazione ha sede al Chiostro di Voltorre, dove propone laboratori cinque giorni alla settimana e offre servizi di ascolto, orientamento e informazione.

Sempre al Chiostro è attivo anche uno sportello di Mete – Centro per la Famiglia, dedicato alle persone anziane in condizioni di fragilità.

Dal 2019 Progetto Rughe promuove inoltre il percorso “Dementia Friendly Gavirate”, con l’obiettivo di estenderlo nei prossimi mesi a una vera e propria Dementia Friendly Community del territorio del Lago di Varese. L’idea è creare una rete di Comuni, associazioni ed esercizi commerciali in grado di riconoscere le esigenze delle persone con decadimento cognitivo e di accoglierle in modo adeguato.

È proprio all’interno di questa visione di comunità che nasce “Aiutami a non perdermi”: un progetto che punta a fare di famiglia, comunità e istituzioni parti di un unico percorso di accompagnamento, a partire dalla diagnosi.

L’edizione gaviratese dell’Alzheimer Fest è realizzata nell’ambito del bando Welfare in Aging, con il contributo di Fondazione Cariplo, il patrocinio della Città di Gavirate e della Provincia di Varese, ed è promossa nell’ambito delle Politiche per l’invecchiamento attivo di Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Insubria.

In caso di maltempo, gli appuntamenti di sabato 5 settembre al Chiostro di Voltorre saranno confermati. Lo spettacolo serale sarà trasferito alla palestra della Scuola Media di Gavirate, in via E. Fermi 14. Le attività previste per domenica 6 settembre, invece, saranno annullate.

Il programma completo dell’Alzheimer Fest è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.