Favini, Nava e Camanna campioni del mondo con KZ-5: grande vittoria per tre soci AVAV Luino

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Un titolo mondiale che parla anche luinese. KZ-5 di Andrea Bianchedi ha conquistato matematicamente il Campionato del Mondo 12 Metri Stazza Internazionale Grand Prix 2026, in corso di svolgimento a Imperia, quando restano ancora due prove da disputare.

Un risultato di particolare significato anche per l’Associazione Velica Alto Verbano: a bordo dell’imbarcazione portacolori dello Yacht Club Italiano ci sono infatti tre soci AVAV. Flavio Favini è il tattico dell’equipaggio, Tiziano Nava ricopre il ruolo di skipper e randista, mentre Gianmaria Camanna fa parte del team che si è assicurato il titolo iridato con due regate di anticipo.

KZ-5, con Pietro D’Alì al timone, ha costruito il successo attraverso una serie di risultati estremamente regolare. Nelle sei prove disputate fino alla conquista matematica del Mondiale ha ottenuto cinque primi posti e un secondo, quest’ultimo scartato ai fini della classifica.

Una continuità dimostrata anche in condizioni molto differenti. L’equipaggio italiano si è infatti trovato ad affrontare prima vento sostenuto e mare formato, poi brezze medio-leggere e infine una prova caratterizzata da aria debole e instabile. Proprio quest’ultima vittoria ha reso irraggiungibile KZ-5 quando al programma restano ancora due regate.

Particolarmente significativa è anche la storia di Tiziano Nava, che torna a conquistare un risultato di primo piano sui 12 Metri a oltre quarant’anni dalla sua precedente e storica esperienza su queste imbarcazioni. «Questa barca l’abbiamo scelta due anni fa e prima di arrivare qui non avevamo mai disputato una vera regata – ha raccontato Nava –. Siamo venuti a Imperia senza certezze e scoprire di essere veloci quanto i migliori, ottenere cinque primi e un secondo posto e vincere con due regate di anticipo è qualcosa che non mi era mai successo».

Per lo skipper e randista di KZ-5 il Mondiale ha anche un valore personale particolare. «L’ultima regata che avevo disputato su un 12 Metri risaliva a più di quarant’anni fa, a bordo di Azzurra. Essere ancora qui a competere è una soddisfazione particolare. Tutte le scelte che abbiamo fatto hanno funzionato e non era affatto scontato».

Un riferimento, quello ad Azzurra, che riporta direttamente a una delle pagine più conosciute della storia della vela italiana. I 12 Metri Stazza Internazionale sono infatti imbarcazioni strettamente legate alla storia dell’America’s Cup: furono protagonisti della Coppa per quasi trent’anni, dal ritorno della competizione nel 1958 fino all’edizione di Fremantle del 1987, contribuendo a scrivere alcune delle pagine più importanti della vela internazionale.

Il titolo conquistato a Imperia assume quindi un valore ancora maggiore per l’AVAV. La presenza contemporanea di Favini, Nava e Camanna all’interno dell’equipaggio campione del mondo testimonia ancora una volta il legame del circolo di Luino con la vela di alto livello e con competizioni dalla forte tradizione internazionale. (© Vele d’Epoca Imperia/Zerogradinord)

