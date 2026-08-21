Orino | 21 Agosto 2026

A Orino una serata per scoprire i segreti della Luna

Appuntamento questa sera al Centro Civico “Padre Pino Moia” con gli esperti dell’Osservatorio “Schiaparelli” di Varese che racconteranno il nostro satellite tra scienza e mito

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Nella serata di oggi, venerdì 21 agosto, il Centro Civico “Padre Pino Moia” di Orino ospiterà una serata dedicata alla Luna.

L’appuntamento, intitolato “O mia diletta luna” e organizzato dall’associazione La Gerla, avrà inizio alle 21.00 e vuole essere un viaggio affascinante tra scienza, mitologia e osservazione diretta del cielo notturno.

Protagonisti della serata saranno gli esperti della Società Astronomica “G. V. Schiaparelli” di Varese che aiuteranno il pubblico ad avvicinarsi ai misteri e alle curiosità che da sempre circondano il satellite naturale della Terra.

Il programma della serata vedrà una commistione tra divulgazione scientifica, rievocazione dei miti e delle leggende legate alla Luna e l’osservazione diretta del satellite per scoprirne dettagli e caratteristiche.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Orino | 28 Febbraio 2026

Tris di “Incontri con l’autore” a Orino

Oggi pomeriggio un nuovo appuntamento letterario organizzato dall’associazione La Gerla, in Sala Orum, con Laura Veroni, Gianangelo Taverna e Ugo Marelli

Orino | 13 Aprile 2025

Orino, caccia al tesoro pasquale tra le vie del borgo

Oggi pomeriggio bimbi attesi per trascorrere qualche ora di divertimento tra le vie del paese, in una caccia al tesoro a tema pasquale

30 Gennaio 2017
Masciago Primo, le antiche origini della Chiesa di S. Agnese. Un bel lavoro di ricerca storica

Masciago Primo, le antiche origini della Chiesa di S. Agnese. Un bel lavoro di ricerca storica

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com