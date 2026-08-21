A Orino una serata per scoprire i segreti della Luna

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Nella serata di oggi, venerdì 21 agosto, il Centro Civico “Padre Pino Moia” di Orino ospiterà una serata dedicata alla Luna.

L’appuntamento, intitolato “O mia diletta luna” e organizzato dall’associazione La Gerla, avrà inizio alle 21.00 e vuole essere un viaggio affascinante tra scienza, mitologia e osservazione diretta del cielo notturno.

Protagonisti della serata saranno gli esperti della Società Astronomica “G. V. Schiaparelli” di Varese che aiuteranno il pubblico ad avvicinarsi ai misteri e alle curiosità che da sempre circondano il satellite naturale della Terra.

Il programma della serata vedrà una commistione tra divulgazione scientifica, rievocazione dei miti e delle leggende legate alla Luna e l’osservazione diretta del satellite per scoprirne dettagli e caratteristiche.