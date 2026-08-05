Laveno Mombello, Giovanni Castelli fa ingresso in Forza Italia

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Nell’arco di due mesi, si sono registrati tre ingressi in Forza Italia da parte di amministratori locali di importanti Comuni della provincia di Varese.

Dopo Roberto Puricelli (Milao) e Sonia Serati (Gallarate) ora ad abbracciare gli azzurri è, nel nord del Varesotto, Giovanni Castelli, candidato sindaco alle recenti elezioni amministrative a Laveno Mombello, dove la lista civica da lui guidata (Patto Comune) ha ottenuto il 29,4% e 1135 voti.

«Forza Italia si riconferma una forza politica credibile e attrattiva per tutti i moderati, liberali e popolari che si riconoscono nei nostri valori e si rafforza in vista degli appuntamenti che ci aspettano a partire dall’autunno», commenta il segretario provinciale Simone Longhini.

«Buon lavoro a Giovanni che, con la sua esperienza e le sue competenze, darà sicuramente un contributo prezioso all’azione politico amministrativa che stiamo portando avanti sul territorio», conclude Longhini.