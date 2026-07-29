“La Musica del Lago” verso il gran finale: il 30 e 31 luglio a Lavena Ponte Tresa

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(da Varesenoi.it) Fondazione Varese Welcome, insieme a Camera di Commercio di Varese, i Comuni di Castelveccana, Gavirate, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Luino e Maccagno, hanno dato vita a un nuovo progetto culturale itinerante che ha portato musica e spettacoli sulle rive dei laghi del territorio.

L’iniziativa è connessa all’attrattività territoriale, con l’obiettivo di generare un flusso costante di visitatori verso le città della provincia di Varese, utilizzando il richiamo dell’intrattenimento. La rassegna punta ad animare le aree lacustri, per sostenere l’economia locale, incentivando la frequentazione di negozi, ristoranti e attività ricettive.

La rassegna, che ha toccato negli scorsi weekend le rive del lago Maggiore e del lago di Varese con tappe a Castelveccana, Gavirate, Laveno Mombello, Luino e Maccagno, ha riscosso un grande successo di pubblico, confermando l’interesse crescente per un format capace di unire musica dal vivo, spettacolo e valorizzazione del paesaggio lacustre. Ora è il momento delle tappe conclusive: sabato 30 e domenica 31 luglio, sarà Lavena Ponte Tresa a ospitare il gran finale de “La Musica del Lago”.

IL PROGRAMMA DI LAVENA PONTE TRESA – LE TAPPE CONCLUSIVE

LAVENA PONTE TRESA – Giovedì 30 luglio – Il lungolago XXV Aprile si accende con la Live Session Street Music, in programma dalle 18:30 tra il Chiosco Summer Paradise e il K21 Lake Club: una serata di musica dal vivo pensata per fondersi con il paesaggio e valorizzare gli scorci delle sponde del lago di Lugano.

LAVENA PONTE TRESA – Venerdì 31 luglio – A chiudere la rassegna sarà lo spettacolo dei Drum Theatre, il gruppo di percussioni reduce dal successo di Italia’s Got Talent, che dalle 18:00, sempre sul lungolago XXV Aprile, regalerà al pubblico un grande spettacolo di percussioni live, per un finale all’insegna del ritmo e dell’energia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e completamente gratuiti.