“Cannero Riviera On The Beach” lancia il festival dell’estate: due serate di grande spettacolo

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Dopo il grande successo riscosso nel 2025, “Cannero Riviera On The Beach” torna con un’edizione ancora più ambiziosa. Il Comune di Cannero Riviera raddoppia infatti l’appuntamento più coinvolgente dell’estate trasformandolo in un vero e proprio festival musicale di due giorni, in programma venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto nella suggestiva cornice della spiaggia del Cantone, una delle location più affascinanti del Lago Maggiore.

La manifestazione, con la direzione artistica di Marco Folli, nasce con l’obiettivo di offrire due serate di spettacolo di livello nazionale, capaci di richiamare pubblico dal Verbano, dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla vicina Svizzera, contribuendo a rafforzare l’immagine di Cannero Riviera come destinazione turistica dinamica e attrattiva.

Il programma

Ad aprire il festival, venerdì 31 luglio dalle ore 22:00, sarà MAMACITA, il party urban e reggaeton più famoso d’Europa, partner ufficiale di Radio 105 e protagonista dei principali club e festival italiani ed europei. Uno show che unisce DJ set, performer, scenografie ed effetti speciali, preceduto dall’Open Set di Panico & LadyRoss Vodkalis.

La seconda serata, sabato 1° agosto, vedrà protagonista il Millennium ‘90/2000 Party, tra i format musicali più amati in Italia, dedicato alle grandi hit che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila. Uno spettacolo ricco di musica, animazione, effetti scenici e coinvolgimento del pubblico, con apertura affidata a Skar & Manfree Live, duo noto per le collaborazioni con DJ Matrix e per successi come Rimini Dubai, Un Mondo Magico e Musica Tedesca.

Un’esperienza tra musica e sapori

Cannero Riviera On The Beach sarà anche un’occasione per vivere il territorio attraverso il gusto. Durante entrambe le serate sarà presente Mon Cafè con un’area dedicata allo street food siciliano con uno stand grande oltre 15 metri, dove saranno preparate al momento alcune delle più apprezzate specialità della tradizione gastronomica dell’isola.

Tra i partner dell’evento sarà presente anche Rebis Gin, marchio di gin premium che ha scelto il Lago Maggiore come palcoscenico per presentare al pubblico del Nord Italia le proprie eccellenze.

Arrivare all’evento anche via lago

Per facilitare l’accesso alla manifestazione e favorire una mobilità più comoda e sicura, nelle due serate sarà attivo un servizio Taxi Boat su prenotazione, con partenze da Intra e Cannobio. Un’opportunità pensata per consentire a residenti e turisti di raggiungere Cannero Riviera direttamente via lago, evitando il traffico e la ricerca di parcheggio e vivendo fin dall’arrivo il fascino del Lago Maggiore.

Con la seconda edizione di Cannero Riviera On The Beach, il Comune conferma la volontà di investire in appuntamenti di grande richiamo, capaci di coniugare spettacolo, turismo e valorizzazione del territorio. Due serate che si candidano a diventare uno degli eventi simbolo dell’estate sul Lago Maggiore.