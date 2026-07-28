Energia gratuita e canoni arretrati, «Sostegno ai territori montani che ospitano le dighe». C’è anche Luino

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L’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori ha presentato ai Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano e Varese la proposta di deliberazione che sarà assunta dalla Giunta regionale nella seduta di lunedì 27 luglio con la quale saranno trasferiti ai comuni beneficiari gli importi dovuti a titolo di monetizzazione dell’energia gratuita per l’anno 2026.

«L’incontro è stata l’occasione – ha dichiarato Sertori – per anticipare gli importi che saranno trasferiti ai medesimi enti per effetto delle recenti sentenze (Cassazione sezioni unite) con le quali, in ultimo grado, i giudici hanno confermato integralmente l’operato di Regione Lombardia sia in materia di canoni sia in materia di energia gratuita. Le sentenze hanno sbloccato, infatti, il pagamento in favore della Regione di oltre 200 milioni di euro di arretrati legati sia ai canoni sia all’energia gratuita».

«Tale risultato – ha proseguito l’assessore – è frutto di un percorso partito nel lontano 2019 quando Regione Lombardia ha stimolato, e concorso a realizzare, la legge nazionale sulla regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche. Questa prevede la possibilità, attraverso una legge regionale, di introdurre la cessione di una parte dell’energia a titolo gratuito alla regione, la quale, per legge, ha deciso di conferirla ai comuni dei territori interessati dalla presenza delle infrastrutture idroelettriche».

La scelta di destinare le risorse ai territori sarà ulteriormente rafforzata dal 2027 con l’emendamento alla legge di assestamento che prevede il trasferimento ai territori del 100% dei canoni (componente fissa + componente variabile), al netto della quota trattenuta per i costi di gestione della regione.

«L’incontro – ha concluso Sertori – ha anticipato agli amministratori locali gli effetti positivi per i territori interessati dell’esito del contenzioso che vedrà complessivamente il trasferimento entro l’autunno ai comuni e alle Province interessate delle somme spettanti (sia a titolo di canoni che di energia gratuita)».

Per quanto riguarda il Comune di Luino, il valore dell’arretrato per l’energia gratuita del periodo 2021-2025 è pari a 2.493.585 euro. L’energia gratuita teorica per il 2026 è pari a 376.561 euro, di cui circa 48mila euro da destinare a strutture sociosanitarie.