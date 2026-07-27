Da Regione Lombardia fondi anche agli Alpini di Luino

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C’è anche il Gruppo Alpini Sovracomunale ANA Luino tra i beneficiari dei contributi stanziati da Regione Lombardia a favore delle associazioni combattentistiche e d’arma. Alla realtà del Luinese è stato assegnato un finanziamento di 3.550 euro, nell’ambito del piano regionale che sostiene complessivamente 46 progetti con uno stanziamento di 300.000 euro.

La misura, promossa dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, è destinata a sostenere raduni, cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche finalizzate a valorizzare la storia lombarda e quella delle Forze armate e delle Forze di polizia.

«Con queste risorse sosteniamo concretamente le associazioni combattentistiche e d’arma, realtà profondamente radicate nei territori, che custodiscono la memoria, promuovono i valori del servizio, della responsabilità e della legalità e collaborano con le istituzioni in numerose attività di utilità sociale. Il loro impegno contribuisce a rafforzare la cultura della sicurezza e la coesione delle nostre comunità, anche attraverso iniziative rivolte alle giovani generazioni. Inoltre, grazie ad ulteriori risorse che saranno rese disponibili attraverso l’assestamento di bilancio, andremo a finanziare tutte le richieste ammesse ed esauriremo integralmente la graduatoria per realtà e attività che promuovono una cultura della sicurezza», ha dichiarato Romano La Russa.

Tra le iniziative finanziabili rientrano anche le attività di cooperazione con le istituzioni locali per la realizzazione di progetti sociali e di pubblica utilità, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria delle sedi utilizzate per le attività associative.

Nel dettaglio, il piano regionale prevede il finanziamento di 36 progetti presentati da associazioni comunali, per un importo complessivo di 225.564 euro, e di 10 progetti promossi da associazioni sovracomunali, per un totale di 74.436 euro.

Per quanto riguarda la provincia di Varese, sono stati finanziati tre progetti per un importo complessivo di oltre 21.698 euro, tra cui quello del Gruppo Alpini Sovracomunale ANA Luino, destinatario del contributo di 3.550 euro.