Cresce l’attesa per il 4° Slalom Luino-Montegrino: già 50 piloti al via

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È quasi tutto pronto per il 4° Slalom Luino-Montegrino, in programma per il 2 agosto. Si è registrato un boom di iscritti, cinquanta infatti i piloti che attualmente prenderanno parte alla gara, provenienti da Campania, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Molise, Liguria e Piemonte. Le iscrizioni per toccare il record sono ancora aperte e chiuderanno mercoledì 29 luglio.

È iniziata oggi la settimana che conduce al 4° Slalom Luino-Montegrino, quinto round del massimo Campionato Italiano Assoluto Slalom: sabato 1 agosto di scena le verifiche e domenica 2 agosto si accenderanno i motori per la salita di ricognizione e per le tre manche ufficiali, decisive per la classifica finale; l’obbiettivo sarà affrontare il percorso senza incappare in penalità.

Gli organizzatori dell’Automobile Club Varese e i responsabili del settore logistico e dell’accoglienza di piloti, team e scuderie stanno vivendo intense giornate di lavoro. Nell’arco degli ultimi giorni, infatti, sono giunte decine di richieste di adesione; si va verso il record degli iscritti giacché si procede verso la quota di 70 presenze alla quinta gara del massima serie tricolore.

Giovedì 30 luglio, alle ore 20.45, presso Palazzo Verbania a Luino, si terrà la presentazione ufficiale del 4° Slalom Luino-Montegrino del 2 agosto organizzato da Automobile Club Varese. Sarà un’occasione per piloti, team, scuderie e appassionati di incontrare gli organizzatori dell’ACI, il direttore di gara e le autorità civili, partendo dai due sindaci: Andrea Pellicini (Luino) e Fabio De Ambrosi (Montegrino Valtravaglia).

«Appassionanti le premesse a pochi giorni dalla classica dell’automobilismo che animerà il luinese in due giorni di straordinaria passione. Davanti a questa massiccia adesione, se da una parte gioia e soddisfazione pervade i responsabili organizzativi, dall’altra il desiderio di fornire la miglior accoglienza e spazi a team e scuderie pone interrogativi che troveranno la miglior soluzione con la collaborazione del Comune di Luino e di Montegrino Valtravaglia», comunicano gli organizzatori.

«A questo proposito, dal fronte organizzativo si elogia la sinergia virtuosa nata sia con la giunta luinese, guidata dal sindaco Andrea Pellicini, con contatti costanti con l’assessore Alessandra Brignoli, che con quella di Montegrino, presieduta dal sindaco Fabio De Ambrosi», proseguono.

La vasta zona del Parco lungofiume Margorabbia da sabato mattina verrà presidiata per attribuire gli spazi idonei a meccanici, gommisti e tecnici provenienti da numerose regioni d’Italia e dalla Svizzera. Dopo l’appuntamento lucano di Corleto, arriva con la Luino-Montegrino il 5° round del Campionato Italiano Assoluto Slalom.

Dopo quattro gare, al primo posto in classifica troviamo il pilota campano Salvatore Venanzio (con 52 punti) su Nova Proto NP03 Honda davanti a Luigi Vinaccia (con 34 punti) su Osella PA 6/9 2000 Honda. Terzi a pari punti Silvio Fiore e Pasquale Amatruda su Radical, entrambi a quota 27 punti. Primo tra gli Under 23 Antonio Ruocco; invece, Paola Pepe si trova al comando della classifica femminile.

A suscitare le iscrizioni e il desiderio di decine di piloti di partecipare alla Luino-Montegrino non sono solo i punti tricolori ma lo scenario della competizione nell’Alto Varesotto: esso promette sfide accese in ogni categoria ed un campo gara di grande qualità, lungo i 3620 metri, e le 13 barriere con birilli che collegano in salita Voldomino al borgo collinare che domina la Valtravaglia. Per maggiori informazioni o per iscriversi è possibile chiamare il numero di telefono o scrivere una mail cliccando qui.