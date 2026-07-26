Cocquio: 100mila euro per la pista ciclopedonale verso il polo scolastico, Verbano e Valcuvia

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(da Varesenoi.it) Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Cocquio Trevisago un finanziamento complessivo di 100.000 euro destinato al cofinanziamento della nuova pista ciclopedonale che collegherà via Motto dei Grilli e il nostro polo scolastico alla dorsale ciclabile delle Valli del Verbano e della Valcuvia. Le risorse regionali saranno erogate per 80.000 euro nel 2027 e per i restanti 20.000 euro nel 2028.

«Non si tratta soltanto della realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile. È un progetto che riguarda il modo in cui immaginiamo il futuro di Cocquio Trevisago: un paese più sicuro, più accessibile, più attento all’ambiente e soprattutto più vicino alle esigenze dei suoi ragazzi e delle loro famiglie. Il nuovo percorso permetterà infatti di superare una discontinuità della rete ciclopedonale esistente e di collegare direttamente il plesso scolastico alla grande ciclabile che attraversa il nostro territorio, consentendo poi di proseguire verso Gemonio, Besozzo e Laveno Mombello» commenta il sindaco Danilo Centrella.

«I nostri studenti potranno così raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta lungo un percorso più protetto, sperimentando concretamente una mobilità diversa, sana e sostenibile. La pista sarà inoltre a disposizione di tutti i cittadini, dei pendolari, delle famiglie e degli appassionati di attività sportiva e all’aria aperta. Favorire il movimento e l’attività fisica fin dall’età scolastica significa investire nella salute e nella crescita dei nostri giovani. Significa offrire loro spazi sicuri nei quali sviluppare autonomia, socialità e rispetto per l’ambiente. Significa anche ridurre, quando possibile, l’impiego dell’automobile per gli spostamenti più brevi e migliorare la qualità della vita dell’intera comunità» prosegue il primo cittadino.

La nota dell’amministrazione comunale cocquiese:

Questo finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale di una battaglia amministrativa che abbiamo condotto con convinzione. I risultati non arrivano per caso: richiedono progettazione, perseveranza, capacità di dialogare con le istituzioni e soprattutto la volontà di non rinunciare di fronte alle difficoltà. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Cocquio Trevisago desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare al consigliere regionale Romana Dell’Erba, promotrice dell’emendamento approvato nell’ambito dell’assestamento al bilancio regionale. La sua attenzione, la sua concreta vicinanza al nostro territorio e il sostegno offerto a questo progetto hanno consentito a Cocquio Trevisago di ottenere una risorsa preziosa, destinata a produrre benefici duraturi per tutta la comunità.

Continueremo ora a lavorare con serietà affinché il progetto proceda attraverso tutti i necessari passaggi tecnici e amministrativi e possa trasformarsi, nel più breve tempo possibile, in un’opera concreta e pienamente fruibile. Questa pista ciclabile non sarà soltanto una nuova infrastruttura. Sarà un filo capace di unire la scuola al paese, Cocquio Trevisago ai Comuni vicini e le esigenze di oggi alla comunità più sicura e sostenibile che vogliamo costruire per il domani. Un altro passo avanti per Cocquio Trevisago. Un investimento nei nostri ragazzi, nella loro sicurezza e nel loro futuro.