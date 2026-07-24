Il Gruppo Alpini di Casalzuigno celebra i suoi 95 anni con un weekend di festa

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Il Gruppo Alpini “P. Ronchi” di Casalzuigno, appartenente alla Sezione ANA di Luino, si prepara a festeggiare un traguardo importante: il 95° anniversario dalla propria fondazione.

Le celebrazioni si terranno sabato 25 e domenica 26 luglio presso l’area feste del paese e promettono di essere due giorni ricchi di momenti solenni, musica e convivialità, aperti all’intera comunità.

Il programma prenderà il via sabato pomeriggio con l’alzabandiera alle 17.30, seguito alle 18.00 da una messa al campo. Al termine della funzione religiosa verrà deposto un omaggio floreale al masso recante la Preghiera dell’Alpino. La serata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e si concluderà alle 21.00 con una serata danzante.

Il momento più solenne delle celebrazioni è atteso per la mattinata di domenica. Alle 10.00 gli alpini e i gagliardetti si raduneranno presso il Parco delle Rimembranze, davanti al municipio di Casalzuigno, per rendere onore alla bandiera con la partecipazione del corpo musicale “V. Veneto”. Seguirà la deposizione della corona al monumento ai Caduti, dopodiché si formerà il corteo che raggiungerà l’area feste. Qui il Capogruppo porterà il proprio saluto a tutti i presenti, a cui faranno seguito gli interventi delle autorità intervenute. Alle 12.00 l’ammainabandiera chiuderà la parte ufficiale della cerimonia, con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Il pomeriggio e la serata di domenica manterranno vivo lo spirito di festa: lo stand gastronomico riaprirà alle 12.30 e nuovamente alle 19.00, offrendo l’occasione per condividere un pasto in compagnia. La manifestazione si chiuderà con un’ultima serata danzante alle 21.00.

Per agevolare gli spostamenti tra i luoghi dell’evento è previsto anche un servizio di bus navetta tra l’area feste e il Parco delle Rimembranze. In caso di maltempo le celebrazioni si svolgeranno comunque al coperto, garantendo la piena riuscita dell’evento indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.