A Laveno Mombello il sud Italia è protagonista con la Festa della Puglia

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A Laveno Mombello la Puglia diventa il fulcro della festa con “La Puglia che ti piglia”: il primo villaggio pugliese itinerante. Tre giornate all’insegna della tradizione e cultura pugliese, con street food, birre, vini, banchi di prodotti enogastronomici, show cooking, masterclass, giochi, esibizioni di musica, danze e la serata anni ’90.

La Festa Pugliese animerà Laveno Mombello venerdì 24 luglio, sabato 25 e domenica 26, in località parcheggio in via Gaggetto. Venerdì la festa sarà attiva dalle ore 18 e fino a mezzanotte, sabato dalle 10 a mezzanotte e, infine, domenica dalle ore 10 alle 22.30.

Venerdì 24 “Tutti a 90”: la serata villaggio anni ’90 con dj, ballerine, mascotte, effetti speciali e musica a tema, dalle ore 21.30. Sabato 25 in programma show cooking e/o presentazione di prodotti tipici (filatura di mozzarella, taralli, orecchiette, panzerotti e tanto altro), dalle ore 18 alle 19. Inoltre, sarà possibile prendere parte al laboratorio di tamburello e/o pizzica, dalle ore 19 alle 19.30. Invece, l’esibizione con musiche tradizionali e danze è prevista per le ore 21.30.

L’ultima giornata della Festa Pugliese è fissata per domenica 26, con show cooking e/o presentazione di prodotti tipici, dalle ore 17.30 alle 18.30 e Sud in Quiz, un gioco quizzettone a tema e con premi, a partire dalle ore 19. L’ingresso e le attività sono completamente gratuite. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail o contattare il numero di telefono.