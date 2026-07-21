Luino, Laveno e Maccagno: 57 milioni per eliminare dodici passaggi a livello

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Nuove risorse per completare il programma di eliminazione dei passaggi a livello lungo le principali linee ferroviarie della provincia di Varese. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato il secondo atto aggiuntivo all’accordo sottoscritto con la Provincia di Varese e Rete ferroviaria italiana, destinato agli interventi previsti nei territori di Laveno Mombello, Ispra, Sangiano, Luino e Maccagno con Pino e Veddasca.

Il provvedimento introduce un ulteriore finanziamento di 14,91 milioni di euro da parte di Rfi. La somma si aggiunge ai 21,84 milioni di euro già messi a disposizione da Regione Lombardia, portando il valore complessivo dell’accordo a circa 57 milioni di euro.

Il programma interessa complessivamente dodici passaggi a livello, che saranno sostituiti con sottopassi, sovrappassi stradali e ciclopedonali, nuove strade di collegamento e interventi sulla viabilità locale. L’obiettivo è ridurre le interferenze tra il traffico ferroviario e quello stradale, migliorando la sicurezza e rendendo più fluidi gli spostamenti.

A Laveno Mombello è prevista la soppressione di tre passaggi a livello. Il progetto comprende il sottopasso stradale lungo la provinciale 394 dir, aperto nel luglio 2025, l’adeguamento della rete viaria locale e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile.

Tre attraversamenti saranno eliminati anche a Ispra, dove sono programmati un nuovo sovrappasso stradale tra la provinciale 69 e la provinciale 36, un sottopasso ciclopedonale, un sovrappasso ciclopedonale e ulteriori opere sulla viabilità. A Sangiano, invece, la soppressione di tre passaggi a livello avverrà attraverso la costruzione di un nuovo sovrappasso stradale.

Nel territorio di Luino saranno rimossi due passaggi a livello grazie alla realizzazione di un nuovo sottopasso stradale e alla sistemazione dei collegamenti viari esistenti. Rispetto alle novità riguardanti l’avvio dei lavori, però, tutto tace. A Maccagno con Pino e Veddasca l’intervento riguarderà un attraversamento, che verrà sostituito da una nuova strada di collegamento con la statale 394.

Le risorse aggiuntive serviranno a coprire l’aumento dei costi determinato dall’aggiornamento dei prezzari e dagli esiti delle procedure autorizzative. Il percorso era iniziato nel dicembre 2015, con un accordo dedicato alla soppressione di quindici passaggi a livello considerati prioritari sui trentacinque presenti lungo le linee Gallarate-Laveno-Luino-Pino e Gallarate-Sesto Calende-Laveno.

La dotazione iniziale, pari a circa 30,3 milioni di euro, era già stata incrementata nel 2020 fino a raggiungere 42,1 milioni. Con il nuovo atto approvato dalla Giunta regionale, il finanziamento complessivo sale ora a circa 57 milioni di euro, garantendo la copertura necessaria per portare avanti le opere previste nei cinque Comuni coinvolti.