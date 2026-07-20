Regione Lombardia, Licata eletto vicepresidente della Commissione Montagna e Rapporti con la Svizzera

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Oggi, lunedì 20 luglio, i Consiglieri Regionali membri della Commissione Speciale “Valorizzazione e tutela dei territori montani e Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera” hanno eletto all’unanimità Giuseppe Licata (Forza Italia) Vicepresidente della Commissione.

«Ringrazio i colleghi Consiglieri per la fiducia che hanno voluto accordarmi – afferma il consigliere regionale – Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo strategico che la montagna e i territori di confine rivestono per la Lombardia e, in particolare, per la provincia di Varese. Sono territori che custodiscono la nostra identità, la nostra storia e un patrimonio ambientale e culturale unico, che oggi chiedono risposte concrete per affrontare le sfide del cambiamento climatico, della tenuta sociale e della competitività economica».

«Regione Lombardia – spiega Licata – deve continuare ad impegnarsi per rendere la montagna sempre più viva, attrattiva e capace di offrire prospettive alle nuove generazioni. Per farlo servono infrastrutture moderne, servizi di qualità, sostegno alle imprese e politiche che contrastino lo spopolamento. Valorizzare la montagna non significa soltanto tutelarne il paesaggio e prevenire il dissesto idrogeologico, ma anche garantire alle persone la possibilità di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in questi territori».

«Dedicherò particolare attenzione ai temi del frontalierato, della mobilità e dell’economia transfrontaliera. Le recenti tensioni tra Lombardia e Canton Ticino – prosegue – dimostrano quanto sia necessario rafforzare il dialogo istituzionale con la Confederazione Svizzera, ricercando soluzioni condivise che possano conciliare la tutela dei diritti dei lavoratori frontalieri con le istanze delle comunità e dei territori di confine. Continuerò soprattutto a promuovere un confronto costante con amministratori locali, associazioni, categorie economiche e cittadini, a partire dalla provincia di Varese: l’ascolto è il principale requisito per costruire politiche efficaci e condivise».