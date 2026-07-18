Università dell’Insubria premiata al più importante simposio mondiale di Igiene Dentale

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sabato 11 luglio al centro congressi di Milano si è concluso l’International Symposium on Dental Hygiene 2026, l’evento scientifico più importante al mondo nel settore dell’Igiene Dentale, organizzato dalla Federazione Internazionale degli Igienisti Dentali (IFDH). Con oltre 1.200 partecipanti provenienti da tutto il mondo, il simposio ha fatto ritorno in Italia dopo ben 28 anni dall’ultima edizione, rappresentando un’occasione unica di confronto e aggiornamento per i professionisti del settore.

In questo contesto di altissimo profilo internazionale, l’Università dell’Insubria si è distinta ottenendo un prestigioso riconoscimento. Durante la cerimonia di premiazione dei Poster Awards di sabato 11 luglio, il progetto dal titolo «Smile care buddies: A peer education-based oral health prevention project for primary school children» è stato proclamato miglior poster nella categoria RDH Project/Research.

Il progetto premiato è frutto del lavoro multidisciplinare di un team di eccellenza composto da Giuseppina Sitra, Serena Robustino, Fabio Brusamolino, Vittorio Maurino, Michela Rossini e Davide Farronato. Insieme agli studenti del corso di laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi dell’Insubria, i ricercatori hanno progettato e realizzato un innovativo programma di educazione sanitaria nelle scuole primarie di Varese, incentrato sulla prevenzione della salute orale attraverso la metodologia della peer education.

La commissione internazionale ha premiato il lavoro per l’elevata qualità scientifica e la piena coerenza con gli standard operativi della professione, apprezzando in particolare l’approccio multidisciplinare, che ha coinvolto odontoiatri, odontoiatri pediatrici, igienisti dentali, studenti in Igiene Dentale e una psicoterapeuta. Il progetto ha potenzialità di produrre un forte impatto sul territorio di riferimento, si propone come un’attività concreta a beneficio della comunità varesina e rappresenta un modello di sostenibilità facilmente replicabile in altri contesti.

Oltre al prestigioso premio, l’Università dell’Insubria ha avuto un ruolo di primo piano anche nelle sessioni di Oral Presentations del simposio. Alcuni igienisti dentali afferenti al corso di laurea hanno presentato contributi su tematiche di frontiera, tra cui: progetti di igiene orale negli istituti penitenziari, percorsi educativi per la donna in gravidanza e aggiornamenti sulla patologia orale.

Questo successo conferma la qualità della formazione e della ricerca offerte dal corso di laurea in Igiene dentale dell’Università dell’Insubria, ponendo l’Ateneo al centro del dibattito internazionale sulle politiche di prevenzione e promozione della salute orale.

(Nella fotografia: il team di studenti e igienisti dentali dell’Università dell’Insubria durante la cerimonia di conferimento del Poster Awards – International Symposium on Dental Hygiene)