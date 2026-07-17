“Eleganza su due ruote“, a Luino torna il raduno di moto d’epoca

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Domenica 19 luglio il lungolago di Luino si anima nuovamente con il ritorno del “Trofeo Lombardia – Eleganza su due Ruote”, una manifestazione dedicata ai motocicli storici e all’abbigliamento d’epoca che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutta la regione.

L’evento, organizzato dal Motoclub Nino Manzoni con il patrocinio del Comune di Luino, Confcommercio Ascom Luino, la Protezione civile e la Nuova Pro Loco Città di Luino, prenderà il via a partire dalle ore 10.30 e si protrarrà nel corso dell’intera giornata.

La mattinata sarà scandita da un programma ricco e ben strutturato. Le iscrizioni apriranno alle ore 9.00, dando ai partecipanti il tempo di sistemarsi e prepararsi prima dell’inizio ufficiale. Alle 10.30 è previsto un suggestivo giro per le vie della città, durante il quale motocicli e piloti in tenuta d’epoca attraverseranno il centro di Luino, offrendo agli spettatori uno spettacolo di grande fascino tra cromature lucenti, linee vintage e divise d’altri tempi.

Il momento più atteso della mattinata sarà la sfilata davanti alla giuria, in programma per le ore 11.00. I partecipanti, con i loro mezzi accuratamente restaurati e curati in ogni dettaglio, si presenteranno davanti agli esperti chiamati a valutare l’eleganza complessiva dell’abbinamento tra motocicletta e pilota: una celebrazione del gusto, dello stile e della cultura motociclistica del passato.

Alle ore 13.00 è previsto il pranzo, momento di aggregazione e scambio tra appassionati, collezionisti e ospiti. Alle 15.00 si terrà infine la cerimonia di premiazione, con il riconoscimento delle combinazioni più eleganti e riuscite della giornata.