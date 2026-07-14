Luino 1910, il futuro prende forma: ritorno di Trizio e doppio innesto per la Prima Squadra

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Dopo aver annunciato diversi innesti nelle scorse settimane, con Lucas Garcia e Alessandro Di Dio, il Luino 1910 continua a lavorare con decisione per costruire una rosa sempre più competitiva in vista della nuova stagione in Promozione. La società rossoblù prosegue il proprio percorso di rafforzamento puntando su un mix di professionalità, giovani di prospettiva e figure profondamente legate alla storia del club.

La prima novità riguarda il ritorno di Mattia Trizio, che vestirà i panni di nuovo preparatore atletico della Prima Squadra. Un ritorno particolarmente significativo per tutto l’ambiente rossoblù: Trizio è infatti ricordato con grande affetto dai tifosi per il gol segnato al 93′ nella storica finale di Pozzolo, rete che consentì al Luino di trascinare la sfida ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore, conquistando la Coppa Lombardia.

Conclusa, con rammarico, la carriera da calciatore, Trizio torna ora nella famiglia rossoblù con un nuovo ruolo. Laureato in Scienze Motorie e in possesso della laurea magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate, dopo numerosi stage formativi e due stagioni da preparatore atletico nei settori giovanili, è pronto a compiere il salto in Prima Squadra, mettendo la propria competenza al servizio del gruppo.

Sul fronte mercato, il Luino accoglie anche Adam El karti, centrocampista classe 2005 proveniente dall’Olimpia Tresiana. Dopo quattro stagioni consecutive tra Promozione e Prima Categoria, il giovane mediano approda in rossoblù per portare qualità, dinamismo e soluzioni tecnico-tattiche al centrocampo della formazione lacustre.

A completare il tris di annunci è l’arrivo del difensore Francesco La Notte, classe 2006, proveniente dalla Juniores Elite della Valceresio. Il giovane difensore entrerà a far parte del reparto arretrato della Prima Squadra, rappresentando un investimento sul presente e sul futuro del club.

Con questi innesti, il Luino 1910 continua a delineare una squadra che unisce esperienza, competenza e giovani di prospettiva, ponendo basi solide per affrontare con ambizione la nuova stagione.