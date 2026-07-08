L’ingegner Fausta Tonni nuovo direttore generale dell’Autorità di bacino

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Novità per l’ente Autorità di bacino dei Lago Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, sia per i nuovi progetti finanziati 2026 che in relazione al nuovo direttore generale.

In tema di organizzazione di uffici, l’elezione a sindaco di Laveno Mombello del dottor Bruno Bresciani, direttore dell’Autorità di Bacino, comporterà la selezione di un nuovo direttore. Temporaneamente la figura del direttore sarà ricoperta, in questi mesi, dall’ingegner Fausta Tonni, Direttore dell’Autorità di bacino dei laghi Garda e Idro.

«Ringrazio a nome di tutto il CdA l’ottimo lavoro svolto dal dottor Bresciani e ringrazio l’ingegner Tonni – commenta il Presidente architetto Gianluca Coghetto – per aver accettato la nostra proposta. In questo momento, avevamo bisogno di una figura come la sua, che avesse una grande esperienza nel gestire una struttura complessa come la nostra, chiamata da qualche anno ad occuparsi non solo di riscossione di canoni».

Inoltre, c’è grande soddisfazione in Autorità di Bacino Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese per aver visto riconosciuti i finanziamenti a tutti e tre i progetti presentati a Regione Lombardia.

«Siamo molto contenti – commenta il presidente, l’architetto Gianluca Coghetto – che Regione Lombardia abbia finanziato i progetti di Maccagno, Germignaga e Cazzago Brabbia presentati per il 2026. Dopo aver raccolto le varie proposte pervenute dai 33 comuni, che compongono la nostra Autorità, tutto il CdA ha lavorato per definire le strategie e le priorità di intervento».

«Quest’anno ci siamo concentrati su progetti che includessero il tema della mobilità sul Lago Maggiore, in stretta sinergia con le istanze dei comuni e le iniziative promosse, ormai da diversi anni, da Provincia di Varese. Vorrei esprimere un ringraziamento agli uffici dell’Autorità di Bacino, che in questi mesi hanno “corso” per sviluppare le proposte progettuali da presentare in tempo utile a Regione Lombardia», conclude Coghetto.