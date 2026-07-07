Regione Lombardia sblocca un investimento da 260 milioni di euro per treni transfrontalieri

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La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, e d’intesa con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che dà mandato a Ferrovienord di riemettere il bando di gara per l’acquisto di nuovi treni destinati ai servizi Regio Express. Il provvedimento si inserisce nel piano di potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale.

La gara rinnovata riguarderà esclusivamente treni interoperabili, destinati al servizio transfrontaliero sulla linea RE80 Milano-Seregno-Como-Chiasso-Locarno, con un primo lotto di 10 convogli, per un importo di 260,9 milioni di euro, e la possibilità di ampliare l’acquisto fino a 30 treni complessivi.

La spesa trova copertura per la maggior parte (248 milioni) nell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-27), siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia e recentemente rimodulato, e in risorse autonome regionali. L’immissione in servizio dei nuovi treni è prevista entro il 2032.

Treni più moderni tra la Lombardia e la Svizzera: «Non ci fermiamo nel percorso di rinnovamento della flotta a disposizione dei nostri pendolari e dei viaggiatori. Abbiamo tempestivamente perfezionato i requisiti tecnici e grazie a questa delibera sblocchiamo un investimento strategico da oltre 260 milioni di euro», dichiara Lucente.

«Concentriamo le risorse su 10 nuovi treni transfrontalieri interoperabili destinati alla linea RE80 Milano-Como-Locarno. L’obiettivo resta quello fissato dal nostro programma ‘Lombardia Connessa’: garantire maggiore puntualità e collegamenti sempre più efficienti e moderni tra la Lombardia e la Svizzera», prosegue.

Investire in modo concreto sul potenziamento del sistema ferroviario: «Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma la volontà di investire in modo concreto sul potenziamento del sistema ferroviario, stanziando risorse importanti per dotare il servizio di convogli moderni e in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più efficiente e integrata», afferma l’assessore Terzi.

«Si tratta di un investimento strategico che valorizza anche le infrastrutture esistenti e rafforza i collegamenti transfrontalieri, contribuendo a rendere il trasporto pubblico ferroviario sempre più competitivo, affidabile e attrattivo per cittadini e pendolari», continua.

L’obiettivo è il miglioramento della qualità del servizio, con standard qualitativi molto elevati di comfort, e l’aumento dei posti offerti sulla linea RE80 che, grazie al suo successo, attualmente presenta livelli di riempimento al limite della saturazione. L’inserimento di questi nuovi convogli sulla linea RE80 permetterà di liberare gli attuali convogli Flirt utilizzati su questa linea per poter realizzare il nuovo servizio italo-svizzero tra Lecco e Erba verso Lugano, sfruttando la nuova elettrificazione in corso sulla linea Lecco-Merone-Como, nonché l’introduzione del nuovo servizio veloce RE50 tra Lugano e Malpensa.