Il Comandante Generale della Guardia di Finanza in visita a Varese

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Oggi, giovedì 2 luglio, il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza, accompagnato dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Virgilio Pomponi e dal Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Paolo Compagnone, ha effettuato una visita al Comando Provinciale Varese e al Gruppo Malpensa.

Ricevuto dal Comandante Provinciale, il Generale di Brigata Giuseppe Coppola, il Comandante Generale ha incontrato le massime autorità della Provincia con le quali si è lungamente intrattenuto e ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio in città e nella provincia varesina.

In questa occasione ha rivolto il suo saluto ai presenti e ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del ruolo di polizia economico-finanziaria svolto dal Corpo, per la tutela della legalità al servizio dei cittadini. Si è poi soffermato sulle peculiarità delle Fiamme Gialle varesine apprezzandone le tradizioni, la professionalità e l’impegno quotidiano, intrattenendosi, inoltre, con i rappresentanti delle cinque Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presenti sul territorio provinciale e con i responsabili provinciali delle associazioni professionali a carattere sindacale.

Nella stessa giornata, il Comandante Generale ha visitato il Gruppo Malpensa, formulando ai militari qui in servizio il suo personale ringraziamento per l’attività svolta nelle molteplici aree di competenza del Corpo e per l’efficacia dei controlli effettuati per la prevenzione e il contrasto degli illeciti economici – finanziari, con particolare riguardo al settore doganale.