Turismo di montagna, a Luino il confronto tra gli operatori delle Alpi Centro-Occidentali

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Si è svolto venerdì 26 giugno a Palazzo Verbania, a Luino, l’evento dedicato agli operatori del turismo di montagna nelle Alpi Centro-Occidentali, organizzato da MMA Studio in collaborazione con SPM SpA Società Benefit e con Neveitalia in qualità di media partner. La cittadina, immersa nel suggestivo paesaggio del Lago Maggiore nei cui pressi sorge la sede operativa di SPM, ha offerto una cornice d’eccezione.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, con la presenza di numerose società impianti del settore alpino, a conferma del forte interesse del settore verso momenti di confronto e crescita condivisa.

Ad aprire i lavori Francesco Dalla Sega, partner MMA Business Strategy & Corporate Finance, e Davide Franchi, referente Business Strategy MMA per le Alpi Centro Occidentali, che hanno presentato un report sul turismo di montagna nell’area, frutto di un questionario rivolto alle società impianti di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta: uno strumento pensato per raccogliere spunti, tendenze e criticità direttamente dagli operatori.

“È stata una mattinata di grande valore, non solo per la qualità dei relatori, ma soprattutto per l’approccio sistemico con cui sono stati affrontati i temi dello sviluppo della montagna”, dichiara Matteo Toson, maestro di sci e allenatore locale che ha partecipato all’evento. “É stata un’occasione preziosa non solo per parlare di sci, turismo e sostenibilità, ma anche per creare nuove connessioni e raccogliere spunti concreti.”conclude Toson.

Tra i temi al centro del confronto, particolare attenzione è stata dedicata alla pianificazione e alla gestione dei rischi per le aree sciabili, ambito in cui si è inserito il contributo di SPM, che grazie all’intervento di Alessandro Galimberti, direttore commerciale del settore Sport, ha illustrato metodi e tecnologie emergenti a supporto della sicurezza dei comprensori montani. Spazio anche ai case study, con la testimonianza di alcuni imprenditori veneti e trentini che hanno condiviso la propria esperienza in tema di pianificazione strategica delle destinazioni turistiche.

L’evento si è confermato un’occasione preziosa di networking tra gli operatori del settore: i numerosi rappresentanti delle società impianti presenti hanno potuto confrontarsi direttamente tra loro e con i relatori, condividendo prospettive ed esperienze su un comparto in continua evoluzione. Al termine della mattinata, i partecipanti sono stati coinvolti in un light lunch e, nel pomeriggio, in una visita allo stabilimento di SPM, situato a pochi minuti da Luino.

«Siamo molto grati a MMA per avera scelto SPM come partner e, di conseguenza Luino come location per l’evento. Siamo orgogliosi di aver collaborato con MMA alla realizzazione di un incontro così importante per il turismo montano – commenta Beatrice Berutti, Head of Business & Development del settore Sport di SPM -. Un’iniziativa che ha rappresentato non solo un momento di confronto qualificato per gli operatori delle Alpi Centro-Occidentali, ma che contribuisce a confermare SPM come punto di riferimento per la sicurezza in montagna».

«L’obiettivo di Destinazioni in quota è stato quello di fare il punto sull’attuale scenario turistico delle Alpi Nord-Occidentali e mostrare come un’attività di Advisory di successo, specialmente in questo complesso settore, debba fondarsi su tre pilastri imprescindibili: strategia, finanza e governance. L’importanza di tale approccio integrato non è solo teorica, ma è emersa in modo inequivocabile dall’analisi sul campo dei nostri tre recenti case study d’eccellenza: Catinaccio Buffaure, Faloria Cristallo e Funivie Arabba», conclude MMA Studio.