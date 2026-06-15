Lavena Ponte Tresa emette un’ordinanza per contrastare la zanzara tigre

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Il Comune di Lavena Ponte Tresa richiama l’attenzione dei propri cittadini riguardo quelle che sono le malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus).

Regione Lombardia, successivamente all’alto numero di segnalazioni avvenute precedentemente nel 2018 in Europa ed in particolare nei propri territori, ha messo in atto un piano di prevenzione e sorveglianza della WND (West Nile Disease).

Per contrastare il fenomeno, è pertanto necessario concentrarsi sulla rimozione di eventuali focolai larvali con adeguati trattamenti. In caso si manifestino sospetti o accertati di Chikungunya o possibili focolai, il Comune si preoccuperà di effettuare i vari trattamenti larvicidi, adulticidi e di rimozione di focolai sia in zone pubbliche che private.

Nel frattempo, però, il Comune ordina a tutti i soggetti che abbiano strutture di raccolta di acque metereologiche di evitare di abbandonare anche temporaneamente contenitori che possano raccogliere acqua. In caso di contenitori non abbandonati di procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero con divieto di immissione nei tombini.

L’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta, presenti nelle aree private deve essere trattata con i prodotti adeguati ciclicamente come da confezione. I cortili, le aree aperte e sterpi devono essere sgombri per impedire lo scarico di immondizie e altri rifiuti sistemandoli in modo tale da evitare l’accumulo d’acqua. Si deve provvedere al taglio periodico dell’erba. L’inosservanza delle disposizione comporta delle sanzioni previste dal regolamento.