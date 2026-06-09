Elezioni in Lombardia, «Il cdx vince e Fratelli d’Italia si conferma forza trainante della coalizione»

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«Questa tornata amministrativa consegna al centrodestra lombardo un risultato estremamente significativo e conferma il ruolo centrale di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione. Già al primo turno abbiamo conquistato importanti città come Voghera, Rovato e Luino, mentre ai ballottaggi arrivano le affermazioni di Somma Lombardo, Viadana e soprattutto Lecco, dove Filippo Boscagli, espressione del centrodestra e di Fratelli d’Italia, è stato scelto dai cittadini per guidare la città».

Lo afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lombardia Carlo Maccari, esprimendo la propria soddisfazione per i risultati che «dimostrano come Fratelli d’Italia non sia soltanto il primo partito della coalizione, ma rappresenti sempre più il motore capace di trainare l’intero centrodestra».

«Dove abbiamo presentato candidati autorevoli, preparati e radicati nel territorio, – aggiunge – gli elettori hanno riconosciuto la qualità delle proposte e la serietà del lavoro svolto. È un segnale politico molto chiaro che arriva dalle comunità locali e che premia un modo di amministrare fondato sulla concretezza, sull’ascolto e sulla capacità di dare risposte reali ai cittadini».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli elettori che hanno scelto di accordarci la loro fiducia, ai candidati sindaci, agli amministratori locali, ai militanti e ai volontari che in queste settimane hanno animato la campagna elettorale con passione, impegno e spirito di servizio. Questi risultati – continua Maccari – sono il frutto di un grande ed efficace lavoro di squadra, costruito giorno dopo giorno sui territori, a stretto contatto con le comunità locali».

«Le vittorie ottenute rappresentano un traguardo importante, ma non il punto di arrivo. Sono piuttosto una tappa significativa di un percorso che intendiamo proseguire con ancora maggiore determinazione. Il consenso raccolto rafforza ulteriormente la crescita di Fratelli d’Italia e dell’intera coalizione in Lombardia e ci spinge ad affrontare le prossime sfide con ancora maggiore forza, determinazione e consapevolezza del ruolo che i cittadini ci stanno affidando. Continueremo a lavorare per costruire una classe dirigente sempre più forte e competente, – conclude il coordinatore regionale di FDI – con l’obiettivo di riconquistare il governo di molte altre città lombarde e offrire ai territori amministrazioni capaci, stabili e vicine alle esigenze delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali».