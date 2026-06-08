In 121 uffici del Varesotto è possibile richiedere e rinnovare il passaporto

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Dal mese scorso è possibile richiedere e rinnovare il passaporto in 121 uffici della provincia di Varese.

L’iniziativa è stata presentata nell’ufficio postale Polis del Comune di Arcisate, alla presenza del Sindaco, Antonino Centorrino, del Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e del Primo Dirigente della Polizia di Stato Silvia Elena Passoni.

Questa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, sviluppata Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ponendosi come obbiettivo la modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti.

Con gli uffici abilitati in provincia di Varese diventano 1290 le sedi disponibili in Lombardia mentre il numero complessivo è di 7.500 uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto: 6.932 uffici postali Polis e 431 uffici postali di grandi città, come Milano, Roma, Monza e Brianza, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari. Gli uffici postali hanno erogato circa 206 mila passaporti, di cui 156mila solamente nei Comuni Polis.

In Provincia di Varese inoltre sono più di 160 le pratiche già avviate, di cui il 10% proprio ad Arcisate che al momento detiene il primato della provincia, seguito da Gavirate e Sesto Calende. Particolarmente apprezzata è la possibilità di ricevere il passaporto a casa: una scelta effettuata da 8 persone su 10 che risiedono nei piccoli centri.

Invece i servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia da Poste Italiane sono oltre 279.000. Numeri che sono decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale e puntando a favorire il processo di inclusione del Paese.

Per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice, basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.