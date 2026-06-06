Brinzio | 6 Giugno 2026

Per i 150 anni dell’organo Eugenio Maroni-Biroldi, Brinzio accoglie il coro After All

Sabato 6 giugno, alle ore 21 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, un concerto per voce ed organo, strumento intitolato ad un celebre esponente di una rinomata dinastia di costruttori

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sabato 6 giugno, alle ore 21 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel Comune di Brinzio si terrà il concerto del coro After All.

L’evento, in occasione dei 150 anni dell’organo Eugenio Maroni-Biroldi, prezioso patrimonio della chiesa, sarà aperto a tutta la comunità la quale assisterà ad un concerto per voce ed organo.

Eugenio Maroni-Biroldi (Varese, 1822–1894) è stato un celebre organaro italiano, esponente di una rinomata dinastia di costruttori di strumenti a canne attiva tra Lombardia e Piemonte.

L’esibizione offrirà l’opportunità di svolgere un viaggio tra le voci, emozioni ed armonie in uno dei  luoghi più suggestivi del paese, per celebrare insieme la musica e la storia della comunità.

 

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Alto Varesotto | 3 Giugno 2026

Vandali scatenati a Clivio e a Brinzio: presi di mira parchetto Palestra e il Parco Piccinelli

Nel paese della Valceresio le telecamere hanno ripreso gli autori che alla Palamonti hanno divelto un gioco destinato ai bambini. Al parco Piccinelli rotte le reti da tennis appena montate

Alto Varesotto | 26 Aprile 2026

Alto Varesotto, oltre 200 studenti coinvolti nelle giornate ecologiche di Amo Madre Terra

Pulizie ambientali tra scuole e volontari: decine di sacchi raccolti e migliaia di mozziconi rimossi in diversi comuni del territorio dell’Alto Varesotto

Brinzio | 24 Aprile 2026

Trovato un corpo senza vita sulle alture sopra Brinzio

La segnalazione di un escursionista ha fatto scattare le operazioni di recupero: sul posto i carabinieri della Compagnia di Luino e il Soccorso Alpino

Brinzio | 12 Febbraio 2026

Brinzio, barriere a bordo strada per la migrazione e per salvare vite a rane e rospi

Volontari del Parco Campo dei Fiori al lavoro per la messa in sicurezza degli anfibi che attraversano la Provinciale per raggiungere le zone dove riprodursi. Messaggio del Comune per gli automobilisti

Alto Varesotto | 23 Gennaio 2026

Le Arance della Salute di AIRC tornano nelle piazze dell’alto Varesotto

Domani volontari in piazza a Luino, Cittiglio, Gemonio e Viggiù con le arance rosse, marmellata e miele per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro il cancro

Brinzio | 5 Gennaio 2026

Brinzio ricorda il Generale Galvaligi a 45 anni dall’uccisione

Nel giorno dell’anniversario dell’agguato del 1980, il sindaco Massimo Piccinelli e l’amministrazione comunale hanno deposto dei fiori per commemorare il generale brinziese

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com