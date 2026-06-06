Per i 150 anni dell’organo Eugenio Maroni-Biroldi, Brinzio accoglie il coro After All

Sabato 6 giugno, alle ore 21 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel Comune di Brinzio si terrà il concerto del coro After All.
L’evento, in occasione dei 150 anni dell’organo Eugenio Maroni-Biroldi, prezioso patrimonio della chiesa, sarà aperto a tutta la comunità la quale assisterà ad un concerto per voce ed organo.
Eugenio Maroni-Biroldi (Varese, 1822–1894) è stato un celebre organaro italiano, esponente di una rinomata dinastia di costruttori di strumenti a canne attiva tra Lombardia e Piemonte.
L’esibizione offrirà l’opportunità di svolgere un viaggio tra le voci, emozioni ed armonie in uno dei luoghi più suggestivi del paese, per celebrare insieme la musica e la storia della comunità.
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