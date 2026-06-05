Luino | 5 Giugno 2026

A Luino il convegno “350 anni di storia turistica”

La quinta edizione sarà sabato, alle 16, a Palazzo Verbania. Con il patrocinio della Regione, di "Amici delle Sempiterne", dell'Associazione Europea di Idrovolanti e con il supporto di Studio Sartorio

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Sabato 6 giugno, alle ore 16, Palazzo Verbania di Luino ospiterà il convegno “Luino, 350 anni di storia turistica. Bellezza, fiducia, diritto”. L’evento sarà presieduto ed introdotto da Luca Sartorio (giurista, co-autore del libro “La città tra IA, smart city, diritto e rigenerazione” e componente del comitato scientifico della rivista “La Fenice Urbana”).

Durante i lavori è prevista un’ analisi del “Principio di fiducia” con  Stefano D’Ancona (Università degli Studi di Milano) e della “Rigenerazione urbana” con Alessandro Bianchi (urbanista e direttore scientifico della rivista “La Fenice Urbana”).
Per approfondire la tematica del convegno, si terrà la tavola rotonda “Ripensare il territorio, rigenerare il turismo”, moderata da Alessandro Plateroti (“Il Sole 24 Ore” ed UCapital.com).

Alla tavola rotonda partecipano: Francesco Alessandria (Sapienza Università di Roma), Roberta Colla (Simone Micheli Architectural Hero), Andrea Girolami (AG Group Hotels), Andrea Passera (TUI Group), Bernardo Tomea (Associazione Europea di Idrovolanti), Ivan Zignego (Università degli Studi di Genova), Paolo Zilli (Zaha Hadid Architects) e Silvano Marco Corradi (giornalista di “Montecarlo Times”).

Giunto alla sua quinta edizione, il meeting gode del patrocinio di Regione Lombardia, dell’associazione culturale “Amici delle Sempiterne” (presieduta da Simona Fontana), dell’associazione Europea di Idrovolanti ed è organizzato con il supporto scientifico dello Studio Sartorio Law & Economics di Milano.

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