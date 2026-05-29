Luino, ancora un weekend con “…che Dio perdona a tutti” al cinema Sociale

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Anche in questo fine settimana, il Cinema Teatro Sociale “Dario Fo e Franca Rame” di Luino proporrà al pubblico il film “…che Dio perdona a tutti”, tratto dall’omonimo romanzo di Pif, che ne ha curato anche la regia.

La storia è ambientata nella Sicilia di oggi e segue le vicende di Arturo, agente immobiliare molto abile nel lavoro ma decisamente meno fortunato nella vita privata. Solo, disilluso e con una forte passione per i dolci, il protagonista vede cambiare improvvisamente la propria quotidianità quando incontra Flora, donna che considera subito la sua anima gemella.

Tra i due nasce un rapporto intenso e immediato, ma a separarli è la diversa visione della fede. Flora è una cattolica fervente, mentre Arturo ha smesso di credere sin da bambino. Per non perdere la donna amata, decide quindi di fingersi credente e intraprendere un percorso personale che lo porterà a confrontarsi con spiritualità e sincerità, accompagnato da un alleato inatteso: il Papa.

Le proiezioni sono in programma alle 21.00 di oggi, venerdì 29 maggio, e alle 20.00 di domenica 31. Il biglietto ha un costo di 5 euro ed è acquistabile direttamente alla cassa del cinema, aperta mezz’ora prima dell’inizio del film, oppure online sul sito dedicato (costo 5+1€ di prevendita).