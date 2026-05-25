Germignaga d’argento, sul podio nazionale del canottaggio scolastico con i Cadetti

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Sabato 23 maggio a Eupilio, alle porte di Erba, si è disputata la Festa Nazionale di Canottaggio Scolastico 1° grado. Squadre di Ragazzi e Cadetti provenienti da Piemonte, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Campania, Sardegna Sicilia e Abruzzo, rispettivamente alunni di scuole di Torino, Roma, Trieste, Napoli, Olbia, Palermo e Pescara si sono sfidati sulle acque del Lago di Pusiano.

Fino a qui la cosa potrebbe non sorprendere chi ha una minima conoscenza della geografia italiana, ma la cosa straordinaria è che la Lombardia, nella categoria Cadetti, è stata rappresentata da Germignaga. Non un capoluogo di regione o provincia famoso e facilmente rintracciabile su qualsiasi carta geografica, ma un piccolo Comune sulla sponda orientale del Lago Maggiore!

L’equipaggio di Germignaga si è reso immediatamente visibile, aggiudicandosi l’accesso diretto alle finali del mattino con uno dei due migliori tempi nella fase di time trial, attendendo di conoscere quale sarebbe stato l’avversario da sfidare.

È così che nella finale del pomeriggio Bruno Serra, Enea Marmino, Verena Bertolino e Antonia Lucca, con Greta Covella al timone, si sono contesi l’oro con l’IC di Via Savinio a Roma.

I ragazzi, dimostrando una energia senza pari, sono stati costretti a cedere agli ultimi metri il gradino più alto del podio agli avversari, riuscendo comunque a realizzare un ottimo tempo e a tornare a casa con la soddisfazione di una medaglia d’ argento che ha reso e rende l’IC (e la Canottieri) Germignaga grande tra i grandi.