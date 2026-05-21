PMI e Internazionalizzazione: al via “Go Global” per conquistare i mercati esteri

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Accompagnare le piccole e medie imprese nei primi passi verso l’internazionalizzazione, offrendo competenze pratiche e strumenti operativi per affrontare i mercati esteri con maggiore consapevolezza. E’ questo l’obiettivo di “Go Global: costruire e sviluppare relazioni commerciali nei mercati esteri“, il nuovo progetto formativo promosso dalla Camera di Commercio di Varese in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Italia – NIBI Business school nell’ambito del Progetto SEI dedicato all’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’iniziativa è rivolta alle PMI con sede legale o operativa nel territorio varesino iscritte al Registro Imprese e prevede un percorso completamente gratuito, pensato per aiutare le aziende a costruire strategie efficaci di accesso ai mercati internazionali.

Il programma si svilupperà attraverso sei moduli online della durata di tre ore ciascuno, per un totale di diciotto ore di formazione. Le lezioni saranno caratterizzate da un approccio pratico e operativo, con esercitazioni, simulazioni e casi concreti per supportare le imprese nello sviluppo delle proprie attività commerciali all’estero.

A guidare gli incontri saranno professionisti ed esperti del settore, tra cui Raffaella Condina e Fabio Papa.

Le sessioni si terranno sulla piattaforma NIBI Educational dalle 9:30 alle 12:30. Il calendario prenderà il via mercoledì 3 giugno con il modulo dedicato all’approccio ai mercati esteri e alla scelta dei target internazionali. Il 10 giugno si parlerà della strutturazione dell’offerta internazionale, mentre il 17 giugno sarà approfondito il tema dell’individuazione dei clienti attraverso banche dati e strumenti di intelligenza artificiale.

Il 22 giugno il focus sarà sui principali canali di promozione e vendita, tra fiere internazionali e marketplace digitali. Il 29 giugno sarà invece dedicato alla preparazione degli incontri B2B, mentre l’ultimo appuntamento, previsto per l’8 luglio, approfondirà la gestione della relazione commerciale e della trattativa con il cliente estero.

Per partecipare al percorso sarà necessario registrarsi al portale del Progetto SEI https://www.sostegnoexport.it/questionario/compilando il questionario online e successivamente iscriversi sulla piattaforma NIBI Educational https://formazione.promositalia.com/corsi/corsi-multipli/go-global-costruire-e-sviluppare-relazioni-commerciali-nei-mercati-esteri.kl. Le imprese già registrate al progetto non dovranno effettuare una nuova registrazione.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per le aziende del territorio che intendono rafforzar la propria presenza sui mercati internazionali, acquisendo strumenti utili per affrontare le nuove sfide dell’export in un contesto economico sempre più competitivo e digitale.