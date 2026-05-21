Arriva a Varese il Jumbo Truck di Banca del Cuore, tre giorni di prevenzione cardiovascolare gratuita

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Dopo il grande successo delle scorse edizioni, è ripartita a grande richiesta la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”.

Dal 24 al 26 maggio il Jumbo Truck di Banca del Cuore, appositamente allestito, tornerà a fare tappa in Lombardia, in Piazza Monte Grappa a Varese, per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

La visita prevede: screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia; stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS; rilascio della card BancomHeart attiva.

Durante la permanenza del Truck nelle singole città, inoltre, saranno svolti dibatti e incontri sul tema della prevenzione e delle malattie cardiovascolari con i cittadini e con i medici locali.

Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dal prof. Michele Gulizia per la HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti.

Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Sarà possibile prenotare lo screening di prevenzione cardiovascolare della Campagna Nazionale Itinerante Truck Tour Banca del Cuore, collegandosi al sito web www.bancadelcuore.it o scaricando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play per individuare giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili. Laddove le prenotazioni per lo screening fossero già esaurite sarà comunque possibile accedere al Truck senza prenotazione, dalle 9 alle 19, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura, recandosi direttamente al Truck e attendendo il proprio turno.

Il prof. Michele Massimo Gulizia – Responsabile del Settore Operativo Autonomo Banca del Cuore e Direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania – ha spiegato: «La Banca del Cuore è il più grande Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini italiani di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. Rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore, di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco e permette, inoltre, la prevenzione e il controllo del diabete mellito e delle sue complicanze cardiache e neurologiche. Inoltre, la Campagna di Prevenzione “Truck Tour Banca del Cuore”, ci consente dal 2017 di andare direttamente a casa degli italiani per svolgere questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese».

«Fino a oggi – continua Gulizia – grazie a questa diffusione capillare, sono state distribuite oltre 84.000 BancomHeart ad altrettanti cittadini italiani e probabilmente molte vite sono state salvate a cittadini inconsapevoli, a rischio di morte cardiaca improvvisa per anomalie cardiache a trasmissione genetico-ereditaria, riscontrate grazie all’esame elettrocardiografico. Il mio augurio è che i cittadini possano sfruttare questa importante opportunità di screening, diventando consapevoli dei propri rischi e adottando stili di vita più sani per proteggere il loro cuore e il loro futuro».

Il dottor Domenico Gabrielli – Presidente HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS e Direttore Cardiologia dell’ospedale san Camillo di Roma – ha sottolineato: «Con questa iniziativa desideriamo riaffermare con forza l’importanza cruciale della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare questa epidemia silenziosa e migliorare la salute pubblica, poiché nonostante i grandi progressi della medicina i dati indicano che una percentuale significativa dei decessi per malattie cardiovascolari potrebbe essere evitata attraverso misure preventive ed un’adeguata sensibilizzazione sui fattori di rischio».

La dottoressa Annamaria Iorio – Presidente Regionale ANMCO Regione Lombardia e Dirigente Medico presso S.C. Cardiologia 1 ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo – ha dichiarato: «Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte a livello globale e nel nostro Paese, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno nel mondo, ma è possibile ridurre drasticamente il rischio attraverso la diagnosi precoce e agendo sui fattori modificabili. Per tale ragione la prevenzione è importantissima e va attuata il prima possibile. Il Truck Tour Banca del Cuore, che anche quest’anno vede il coinvolgimento a titolo gratuito dei cardiologi ospedalieri ANMCO, rappresenta una preziosa opportunità per tutti i cittadini che desiderano sottoporsi a uno screening cardiologico completo».

«L’identificazione delle persone a rischio cardiovascolare è oggi uno degli obiettivi principali della prevenzione primaria al fine di agire tempestivamente sui fattori di rischio modificabili, attraverso il cambiamento dello stile di vita o l’intervento farmacologico laddove necessario», aggiunge la dottoressa Battistina Castiglioni, Direttrice della Cardiologia 2 Ospedale di Circolo di Varese e del Dipartimento Cardiotoracovascolare, i cui cardiologi opereranno sul truck in Piazza Monte Grappa mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini competenze specialistiche e screening cardiologici di prevenzione.

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour – Banca del Cuore 2025-2026 è sostenuta interamente dalla HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS. È possibile sostenere la HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS destinando il proprio 5×1000 inserendo il codice fiscale 94070130482 nel riquadro “Finanziamento della ricerca sanitaria” che si trova nei modelli per la dichiarazione dei redditi. La Campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2025.