Lago Maggiore | 29 Marzo 2026

Giro-E, l’ottava edizione con una tappa da Angera a Verbania

Il 22 maggio la corsa parallela al Giro d’Italia che si disputa con le bici a pedalata assistita vedrà una tappa da Angera a Verbania. Il 26, invece, frazione in territorio ticinese

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Spumeggiante e sempre più ricco di esperienze: l’ottava edizione del Giro-E Enel 2026, che si snoderà in 18 tappe su e giù per l’Italia insieme al Giro d’Italia, prenderà il via il 12 maggio da Amantea, in Calabria per terminare a Roma il 31 maggio.

Il percorso dell’edizione 2026 e la maglia Blu Enel di leader della classifica generale dell’unico Grande Giro al mondo con le bici da corsa a pedalata assistita sono stati presentati a Milano e tenuti a battesimo da due tra i capitani dei team: Damiano Cunego (Continental) e Justine Mattera (Enel), che nell’occasione ha provato la special edition 2026 Corrente Corallo di Lombardo Bikes, Official E-Bike Manufacturer del Giro-E.

Un’esperienza sempre più memorabile è l’obiettivo del Giro-E Enel 2026 che, con alcune modifiche al regolamento, punta ad aumentare ancora di più il livello esperienziale dei partecipanti. Al termine delle tappe non ci sarà più la volata dei capitani, ma i team arriveranno in parata a uno a uno sotto l’arco di arrivo, per un’esperienza condivisa fino in fondo e con l’opportunità di una foto realmente indimenticabile.

Inoltre, dopo l’arrivo, ogni giorno un capitano e un ospite saranno intervistati dagli speaker del Giro d’Italia sotto il traguardo, per raccontare la loro esperienza appena vissuta e condividerla con il pubblico che attende l’arrivo dei professionisti della Corsa Rosa.

Aumenta anche il numero dei partecipanti: per la prima volta, infatti, gli official team, che possono schierare un massimo di cinque partecipanti oltre il capitano, per valorizzare la presenza di ospiti di rilievo disporranno di due Jolly da utilizzare nel corso dell’evento. Il partecipante aggiuntivo deve essere una figura nuova, che non abbia già preso parte ad altre tappe o a edizioni precedenti del Giro-E, né come concorrente né come capitano.

Rimangono invariate, invece, le tradizionali prove speciali che rendono ancora più avvincenti le tappe: il Chilometro sostenibile, la Prova cronometrata e la Blind crono.

Sarà un viaggio in sella alle e-bike alla scoperta delle bellezze del Paese, sulle strade e nei giorni del Giro d’Italia. Ma non sarà una passeggiata. I numeri del Giro-E Enel 2026, in linea con quelli dell’anno scorso, raccontano infatti di un’edizione particolarmente sfidante: 1.091 chilometri totali, per una media di 60 chilometri a tappa, con oltre 20 mila metri di dislivello positivo (20.450 metri, per la precisione).

La prima e la terza settimana decisamente toste dal punto di vista altimetrico, con oltre 7mila metri di dislivello ciascuna e tappe a cinque stelle di alta montagna quali la 4 Roccaraso-Blockhaus, la 6 Sasso Marconi-Corno alle Scale, la 16 Agordo-Alleghe e la 17 San Daniele del Friuli-Piancavallo. Proprio la tappa 16 sarà la più dura dell’intero evento, con ben 2.700 metri di dislivello in soli 66 chilometri.

Tre le tappe più lunghe, tutte oltre gli 80 chilometri: la 3 da Pompei a Napoli (81,4 chilometri), la 8 La Spezia-Chiavari (87,4), la 9 da Savona a Novi Ligure (91,6). La più corta sarà la tappa 7 da Forte dei Marmi a Massa: 29,6 chilometri. Tante le città importanti che ospiteranno il traguardo: Cosenza, Potenza, Napoli, l’attesissima Milano e poi Roma, con la ormai tradizionale passerella finale.

Il Giro-E toccherà anche il lago Maggiore: il 22 maggio, infatti, ci sarà la tappa Angera-Verbania. Una frazione di 67,5 km con 800 metri di dislivello, in occasione della tredicesima tappa della Corsa Rosa che partirà da Alessandria per concludersi sulla cittadina piemontese sulla sponda del Verbano.

Martedì 26, invece, in concomitanza con la frazione che si disputerà totalmente in territorio elvetico, il Giro-E avrà anche in questo caso una frazione in Canton Ticino, da Biasca a Carì.

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