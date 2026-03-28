Turismo e sport, 35 eventi per crescere tutto l’anno

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Prosegue con decisione l’impegno della Camera di Commercio di Varese e della Fondazione Varese Welcome a sostegno del comitato turistico-sportivo. Sono infatti 35 gli eventi e i progetti riconosciuti per il 2026, promossi da 21 tra associazioni e società sportive dilettantistiche, capaci di valorizzare l’offerta territoriale e attrarre visitatori lungo tutto l’arco dell’anno.

Un calendario ricco e diffuso sull’intero territorio provinciale, che abbraccia discipline storiche come ciclismo, canottaggio e basket, ma anche running, trail, orienteering, nuoto, volley, taekwondo, volo a vela e automobilismo. Una varietà che conferma l’efficacia del bando camerale nel favorire una presenza turistica eterogenea e, soprattutto, nel contribuire alla destagionalizzazione dei flussi.

Il contesto è quello di un settore in forte crescita: secondo l’Osservatorio di Banca Ifis, nel 2024 il turismo sportivo in Italia ha generato 42 milioni di presenze e un giro d’affari superiore a 12 miliardi di euro. Un comparto dinamico, capace di intercettare viaggiatori con una maggiore propensione alla spesa e interessati a vivere il territorio a 360 gradi.

Anche in Lombardia il fenomeno è in espansione: dal 2020 al 2025 la motivazione di viaggio legata allo sport è salita dal nono al quinto posto. Oggi un turista su dieci sceglie la regione per motivi sportivi e tra questi, oltre il 40% partecipa direttamente a eventi durante la vacanza. “Valorizzare gli asset turistico- sportivi è una delle linee d’azione su cui continueremo a lavorare, sottolinea Mauro Vitiello, presidente dell’ente camerale. Il nostro territorio ha tutte le carte per diventare una destinazione di riferimento a livello nazionale“. Tra i progetti futuri, oltre alla consolidata vocazione bike, si punta a sviluppare ulteriormente segmenti come golf, trekking, volo e la Maratona dei Laghi.

In questo scenario si inserisce anche la partecipazione alla quinta edizione della Fiera del Cicloturismo, in programma a Padova dal 27 al 29 marzo. Un appuntamento di riferimento per appassionati e operatori del settore, dove il territorio varesino si presenta con il brand “Varese #DoYouBike“.

Tra le novità spicca il lancio della nuova acqua in brick ecosostenibile “Varese #DoYouLake?“, realizzata in 21mila confezioni di cartoncino riciclabile. La grafica richiama uno dei simboli più iconici del territorio, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, valorizzando il paesaggio lacustre e promuovendo l’identità locale attraverso un prodotto di largo consumo a basso impatto ambientale. Le confezioni saranno distribuite in bar, strutture ricettive ed eventi istituzionali e conterranno un QR Code che rimanda al portale turistico dedicato, favorendo una promozione diffusa innovativa.

“Un progetto condiviso che mette in rete imprese e istituzioni per valorizzare il territorio“, evidenzia Luigi Russello, amministratore del Verbano Carte. L’insieme delle iniziative conferma una strategia interrotta che unisce eventi sportivi, sostenibilità e strumenti di comunicazione moderni. Un percorso che punta a rafforzare l’attività della provincia di Varese, rendendola sempre più consapevole delle proprie eccellenze e competitiva nel panorama turistico nazionale.