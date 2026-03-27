MK Shoes Luino lancia nuova collezione uomo e promozioni vantaggiose

Nuovi arrivi dedicati all’abbigliamento uomo da MK Shoes di Luino, realtà ormai conosciuta in città per la proposta legata allo stile urbano e contemporaneo. Nel punto vendita di via Cairoli sono infatti disponibili jeans, felpe, polo e t-shirt, pensati per un pubblico giovane e per chi ricerca un look riconoscibile e attuale.
I capi presenti in negozio arrivano da brand italiani e americani, selezionati per offrire qualità e varietà. Tra i marchi proposti figurano Phobia, XLARGE e Vision Of Super, nomi legati al mondo streetwear e apprezzati per uno stile che unisce ricerca estetica e identità.
«Da tempo, ormai, dopo aver inserito servizi speciali per i nostri clienti, abbiamo ampliato la nostra offerta puntando su prodotti nuovi e freschi, capaci di distinguersi – spiegano i giovani proprietari -. L’idea è quella di proporre capi che possano rappresentare davvero chi li indossa».
L’abbigliamento si affianca a quello che resta il cuore dell’attività, ovvero le sneakers multimarca, da sempre punto di riferimento per il negozio. «Le scarpe restano il nostro punto forte, ma stiamo lavorando per costruire un total look sempre più completo – aggiungono -. Chi entra da noi, qui ad MK Shoes, può trovare non solo calzature, ma anche abbigliamento coordinato».
In questo periodo è inoltre attiva una promozione con sconti fino al 30% su una selezione di articoli di abbigliamento. La riduzione non riguarda i nuovi arrivi, ma coinvolge numerosi prodotti selezionati disponibili in negozio. «Abbiamo scelto di proporre questa iniziativa per dare la possibilità di acquistare capi di qualità a condizioni vantaggiose», spiegano ancora i titolari.
L’obiettivo resta quello di consolidare la proposta di MK Shoes come spazio dedicato allo stile urbano, con una selezione in continuo aggiornamento tra abbigliamento e sneakers, mantenendo l’attenzione su novità e tendenze rivolte soprattutto alle nuove generazioni.
MK Shoes Store è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, garantendo così ampia disponibilità di orari per scoprire le ultime novità o dare avvio alla propria scarpa personalizzata. Per rimanere sempre aggiornati sui nuovi arrivi seguite la Pagina Facebook e il Profilo Instagram.
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