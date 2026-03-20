“Fra Diavolo”, il fondatore Mauro D’Errico compie 50 anni: la storia dell’imprenditore cresciuto a Luino

Il prossimo 24 marzo Mauro D’Errico compirà 50 anni. Un traguardo importante per l’imprenditore legato al territorio del Lago Maggiore e conosciuto nel mondo della ristorazione per aver fondato la catena di pizzerie Fra Diavolo, oggi presente con numerosi locali in Italia e con una prima apertura negli Stati Uniti, a Miami.
La sua storia imprenditoriale parte da lontano e affonda le radici proprio nell’area dell’Alto Varesotto. Nato a Napoli e cresciuto a Luino, D’Errico ha mantenuto nel tempo un rapporto con il territorio del Varesotto e con il Lago Maggiore, un legame che emerge anche nelle scelte che hanno accompagnato la crescita del progetto imprenditoriale sviluppato negli ultimi anni.
La svolta arriva nel 2018, quando insieme al socio Gianluca Lotta decide di investire nel mondo della pizza e rilevare il marchio Fra Diavolo, nato in Liguria. L’obiettivo non è quello di aprire una singola pizzeria, ma di costruire un modello di ristorazione organizzata capace di crescere e replicarsi in più città.
Il progetto prende forma attraverso un approccio imprenditoriale che punta sulla standardizzazione dei processi, sulla costruzione di un marchio riconoscibile e su una gestione manageriale del settore food. In pochi anni Fra Diavolo passa da una realtà locale a una rete di pizzerie diffusa in diverse città italiane.
Tra le aperture simboliche del percorso di espansione c’è anche quella di Varese, inaugurata nel 2022 nel centro cittadino. Un passaggio significativo per D’Errico, che proprio nel Varesotto ha vissuto parte della sua giovinezza e che ha spesso ricordato il rapporto con questo territorio.
La crescita della catena è stata rapida. Fra Diavolo conta oggi decine di ristoranti tra Italia e Stati Uniti, con una presenza consolidata soprattutto nel Nord e nel Centro del Paese e una prima apertura internazionale a Miami. Il marchio è diventato in pochi anni uno dei format emergenti della pizza contemporanea.
Alla vigilia dei suoi cinquant’anni, Mauro D’Errico rappresenta oggi uno degli imprenditori italiani, e luinesi, che hanno contribuito a portare la pizza verso un modello di catena organizzata, con un progetto nato da un’idea imprenditoriale e cresciuto nel giro di pochi anni fino a raggiungere una dimensione internazionale.
Il traguardo del 24 marzo segna quindi una tappa importante nella storia personale e professionale dell’imprenditore cresciuto a Luino, protagonista di un percorso che dal territorio del Lago Maggiore lo ha portato a sviluppare un marchio della ristorazione oggi presente in Italia e riconosciuto negli Stati Uniti.
L’articolo è stato commissionato dallo zio Orazio D’Errico, con le cugine Mary e Lucia, come augurio di buon cinquantesimo e per un futuro brillante come è stato finora.
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