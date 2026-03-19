Laveno Mombello inaugura il nuovo museo Officine dell’Acqua

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Un luogo simbolo della storia industriale e della memoria del territorio torna a vivere e ad aprirsi alla comunità venerdì 20 marzo alle ore 16.30 a Laveno Mombello. Il museo Officine dell’Acqua, nato al termine di un importante intervento di recupero e valorizzazione reso possibile anche grazie al bando “luoghi da rigenerare” di Fondazione Cariplo, sarà inaugurato dalla Fondazione Officine dell’Acqua.

Alla cerimonia inaugurale interverranno numerose autorità istituzionali, tra cui il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, i Consiglieri regionali Claudia Maria Terzi e Franco Lucente, il Presidente di Ferrovie Nord Pier Antonio Rossetti, il Presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Segnando la rinascita di uno spazio di grande valore storico, culturale ed identitario, l’inaugurazione rappresenta un momento significativo per il territorio del Lago Maggiore, poiché il progetto ha permesso di restituire alla collettività un edificio simbolo, trasformandolo in un luogo dedicato alla memoria alla cultura della tradizione, alla navigazione e alla valorizzazione del patrimonio locale.

La nuova area museale si propone come uno spazio dinamico e in continua evoluzione, capace di raccontare il legame profondo tra il territorio, l’acqua e la tradizione della navigazione, ma anche di ospitare eventi culturali, incontri, sessioni didattiche, mostre e attività dedicate alla valorizzazione della storia e delle tradizioni lacustri. Con questa inaugurazione la Fondazione Officine dell’Acqua apre ufficialmente una nuova fase della propria attività, rafforzando il ruolo del museo come punto di riferimento culturale per il territorio e come luogo di incontro, memoria e innovazione.

Per decenni questo luogo ha rappresentato il cuore delle attività legate alla navigazione sul lago, dove artigiani e tecnici lavoravano alla manutenzione delle imbarcazioni che solcavano le acque del Verbano. Un’occasione per riscoprire il profondo legame tra il Lago Maggiore, la navigazione e le comunità che da secoli abitano sulle sue rive, vivendo così attraverso il muso un viaggio tra acqua, storia e tradizione.

Il museo inoltre guarda già al futuro con un calendario di iniziative: durante la settimana di Pasqua, infatti, la Fondazione parteciperà al Festival International de Sète in Francia, uno dei più importanti eventi europei dedicati alla marineria e alle tradizioni del mare, rappresentando il territorio del Lago Maggiore e la sua cultura nautica. Tra gli appuntamenti più attesi del 2026 torna poi il Verbano Classic Festival, giunto alla sua seconda edizione che si terrà a Laveno Mombello dal 4 al 6 settembre, con imbarcazioni storiche, eventi culturali, incontri e momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni lacustri.

In seguito all’inaugurazione, il museo sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: giovedì e domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Per visite guidate, gruppi o aperture straordinarie al di fuori degli orari indicati è possibile contattare la segreteria della Fondazione Officine dell’Acqua (viale Garibaldi 12, Laveno Mombello) al numero +39 351 705 9323, per ulteriori informazioni è anche possibile inviare una mail al seguente indirizzo info@officinedellacqua.eu o consultare il sito web www.officinedellacqua.eu.