Crugnola e Sassi dominano al Rally dei Laghi: un inizio ricco per la Lombardia Rally Cup 2026

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È iniziata sulle strade del Rally Internazionale dei Laghi la stagione 2026 della Lombardia Rally Cup, che ha preso ufficialmente il via a Varese tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.

La gara varesina ha segnato un avvio di stagione ricco di significato, anche per alcuni elementi di grande richiamo: il ritorno alle competizioni in Italia di una vettura Lancia e la prima vittoria mondiale della nuova Lancia Ypsilon HF Rally2.

A dominare la gara sono stati il campione varesino Andrea Crugnola e il copilota Andrea Sassi, protagonisti di un fine settimana perfetto. L’equipaggio, infatti, ha conquistato tutte le prove speciali del rally, centrando l’ennesima vittoria sugli asfalti di casa: la quinta per Crugnola e la terza per Sassi. Grazie a questo successo i due guidano la classifica della serie con 15 punti dopo il primo appuntamento stagionale.

Il podio della gara ricalca anche quello della Lombardia Rally Cup. Alle spalle dei vincitori si sono classificati Simone Miele e Luca Beltrame su Skoda Fabia RS, secondi con 11 punti.

Con 8 punti in classifica seguono diversi protagonisti del campionato: i piloti Alessandro Re, comasco e terzo assoluto al Laghi su Skoda Rally2, il varesino Andrea De Nunzio, autore di un’ottima prova in Rally5 su Clio, Moreno Cambiaghi – già vincitore assoluto della prima edizione 2024 della serie – il locale Riccardo Zoppini su Peugeot 208 R2B e il valtellinese Davide Trinca Colonel, leader della classe N2 su Citroen Saxo.

Tra i navigatori a quota 8 punti figurano Daniel Pozzi, Alessandro Premoselli, Matteo Terrapieno e Fabio Treccani.

Le classifiche di categoria vedono invece la navigatrice Giulia Paganoni al comando della classifica femminile. Tra gli Under 25 guida Andrea Sassi, seguito dal pilota cuvegliese Matteo Sanfilippo. Nella categoria Over 55 spiccano la navigatrice Marina Frasson e il pilota Pierangelo Meli.

Il prossimo appuntamento della serie sarà il Rally delle Prealpi Orobiche, in programma a Bergamo tra l’11 e il 12 aprile, che quest’anno celebrerà la quarantesima edizione.

Nel frattempo, gli organizzatori hanno annunciato anche la nuova data per le premiazioni della stagione 2025: l’appuntamento è fissato per martedì 24 marzo alle ore 19:00 presso il Teatro Valentino Garavani di Voghera.