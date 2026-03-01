Luino | 1 Marzo 2026

Promozione, per il Luino sfida cruciale contro l’Accademia BMV

Al comunale di Vanzaghello sfida delicata tra lacustri e milanesi, divise da un solo punto: in palio c’è l’allungo sulla zona playout e il sogno di restare agganciati ai playoff

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Una partita importante è quella che si giocherà oggi pomeriggio a Vanzaghello, in provincia di Milano, dove si affronteranno il Luino e l’Accademia BMV, appaiate a metà classifica, con i lacustri che hanno un solo punto di vantaggio sui diretti avversari.

Sarà una sfida cruciale per allontanarsi dalla zona playout, in una classifica, quella del Girone C di Promozione Lombardia che è davvero corta: se da una parte i lacustri sono a sole cinque lunghezze dalla zona playoff, dall’altra si trovano a un punto dalla zona calda, che significherebbe passare dagli spareggi per evitare al retrocessione.

I milanesi, però, arrivano da un periodo complicato, con pochi punti conquistati nel girone di ritorno. I padroni di casa, infatti, non vincono dal lontano mese di dicembre, quando tra le mura amiche avevano sconfitto 2-0 il Gavirate.

Dall’altra parte, però, anche i ragazzi di mister Minniti non arrivano da un momento facile, visto che al momento nel girone di ritorno, in sette partite, hanno portato a casa due vittorie, tre pareggi e due sconfitte, e non vincono da inizio febbraio, quando all’Annibale Frossi hanno conquistato i tre punti con la vittoria per 2-1 sul Gavirate.

Calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio comunale di Vanzaghello. Ad arbitrare sarà il fischietto Barnaei, affiancato dagli assistenti Ferretti e Palmarini. Il Verbano proverà a dare una scossa alla sua classifica nella complicata sfida contro la più quotata Universal Solaro, l’Ispra Calcio è all’ultima chiamata per la salvezza nel difficile campo di Morazzone e il Gavirate, infine, ospita la seconda della classe, l’Aurora Cantalupo, per testa-coda fondamentale per provare ad uscire dalla zona playout.

Giornata 23 Promozione Girone C, domenica 15 febbraio 

Acc. Calcio Vittuone – Vighignolo
Accademia Inveruno – Ceriano Laghetto
Calcio Canegrate – S.C. United
Gallarate Calcio – Castanese
Gavirate – Aurora Cantalupo
Morazzone – Ispra Calcio
Verbano Calcio – Universal Solaro
Accademia BMV – Luino 1910

Classifica Promozione – Girone C 

1. Accademia Inveruno 46
2. Aurora Cantalupo 46
3. S.C. United 37
4. Gallarate Calcio 35
5. Vighignolo 35
6. Universal Solaro 34
7. Ceriano Laghetto 33
8. Calcio Canegrate 30
9. Luino 1910 30
10. Morazzone 29
11. Accademia BMV 29
12. Castanese 29
13. Gavirate 25
14. Acc. Calcio Vittuone 23
15. Ispra Calcio 15
16. Verbano Calcio 9

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