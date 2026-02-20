Oltre 150mila euro in contanti nascosti in auto, donna fermata al valico con la Svizzera

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Nell’ambito delle quotidiane attività di monitoraggio sulle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante presso i valichi di competenza di UADM Lombardia 8, nei giorni scorsi il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento locale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno intercettato, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, una donna ucraina residente in Italia in possesso di denaro contante per un importo di 154.300 euro non dichiarati.

Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili pari o superiore alla soglia dei diecimila euro, prevista dalla vigente normativa valutaria (D. Lgs. n. 195/08), la donna ha dichiarato di portare con sé solo 5.000 euro.

Avendo notato un comportamento nervoso da parte della viaggiatrice, che aumentava con il passare dei minuti, e la sua ritrosia a far avvicinare i militari al veicolo, la dichiarazione è stata ritenuta inattendibile ed è, quindi, stato eseguito un controllo più approfondito dell’automezzo.

A seguito di un’ispezione accurata, sotto al sedile del passeggero è stata rinvenuta, in comuni sacchetti in plastica, la somma di euro 154.300. Di fronte alla scoperta del denaro occultato, la donna si è giustificata dichiarando che il denaro le sarebbe servito per acquistare un appartamento in Liguria.

Considerata l’eccedenza di valuta trasportata oltre i diecimila euro, di gran lunga superiore all’importo di 40.000 euro, stabilito come una delle condizioni di accesso all’istituto dell’oblazione immediata, l’Ufficio ha proceduto a sequestrare il 100% dell’importo eccedente il limite previsto, pari a complessivi 144.300 euro. In attesa della definizione del contesto, la somma sequestrata è stata trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile in concreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il risultato conseguito, frutto della sinergia suggellata con il Protocollo d’intesa rinnovato lo scorso anno fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, si inquadra nel più ampio e costante dispositivo di prevenzione attuato presso i valichi di confine, a presidio della legalità e a contrasto dei traffici illeciti.