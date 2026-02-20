Assaggio di primavera sul Varesotto con temperature massime fino a 18 gradi

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(da www.varesenoi.it) Un assaggio di primavera. È quello che ci aspetta nel weekend ormai alle porte, dopo un giovedì di pioggia e anche un po’ di neve a quote collinari: «La bassa pressione che ha portato le piogge di ieri, si allontana oggi verso l’Adriatico, richiamando venti settentrionali che ricadono più secchi e miti dalle Alpi verso la pianura padana riportando il sereno. Da domani e fino a mercoledì l’anticiclone atlantico si estenderà fino alle Alpi con prevalenza del bel tempo e temperature oltre la norma stagionale» recita il bollettino emesso questa mattina, venerdì 20 febbraio, dal Centro Geofisico Prealpino.

Oggi ci attende quindi una bella giornata di sole con massime che in alcune zone della nostra regione potrebbero toccare i 18 gradi, valori decisamente primaverili: «Soleggiato e limpido, ultimi passaggi nuvolosi al mattino sulla Lombardia orientale. Ventoso da Nord sulle Alpi e cime Prealpine. A tratti vento da Nord moderato fin sulla fascia pedemontana e sulla pianura occidentale. Temperature in rialzo per effetto del favonio». Massime comprese tra 15 e 18 gradi.

Domani, sabato, avremo ancora tempo «soleggiato. All’alba dissoluzione di qualche banco di nebbia sulla bassa padana e locali brinate con cielo sereno. Clima mite in giornata. Lungo le Alpi di confine ancora nuvoloso al mattino e ventoso da Nord» con massime fino a 15 gradi. Bel tempo anche nella giornata di domenica: «In buona parte soleggiato con velature di nubi alte. Asciutto. Temperature stazionarie. Molto mite per la stagione anche in montagna con inversione termica notturna sulle Prealpi e quota di 0°C fino quasi a 3000 m. Qualche brinata all’alba sulla pianura e nei fondovalle» spiegano dal Centro Geofisico Prealpino.

Ma come inizierà la prossima settimana? Per lunedì 23 e martedì 24 febbraio il Centro Geofisico prevede ancora «soleggiato con passaggi nuvolosi. Sulla pianura padana probabile formazione di nebbie o nubi basse nella notte e primo mattino. Clima mite, oltre la norma stagionale».