Varese e Ticino insieme per la salute mentale dei giovani: al via il progetto “JoyfulAgain”

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La salute mentale degli adolescenti diventa una priorità condivisa tra Italia e Svizzera con “JoyfulAgain: insieme per il benessere mentale dei giovani”, il nuovo progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera e guidato da Regione Lombardia. L’iniziativa, approvata in Giunta e pubblicata sul BURL regionale, coinvolge partner di entrambi i lati del confine con l’obiettivo di contrastare il crescente disagio giovanile.

Tra i soggetti coinvolti figurano il Consorzio Scuola Comunità Impresa, la Cooperativa Radix, la Fondazione IdéeSport, il Dipartimento sociopsichiatrico del Canton Ticino e il Dipartimento Famiglie e Giovani del Canton Ticino. Il progetto si svilupperà per 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2026 e interesserà i territori di Provincia di Varese, Provincia di Como e Provincia di Sondrio, rafforzando la collaborazione con il Canton Ticino.

Al centro dell’iniziativa c’è la crescente fragilità psicologica delle nuove generazioni, segnata da solitudine, ansia e incertezza legate alle crisi globali. La sottosegretaria allo Sport e Giovani Federica Picchi ha sottolineato: «Numerosi studi confermano un crescente disagio tra i giovani. Gli ultimi dati della Lombardia rappresentano un vero segnale d’allarme al quale intendiamo rispondere in modo concreto».

Lo stesso titolo del progetto, “JoyfulAgain”, esprime la missione di rendere le nuove generazioni di nuovo piene di gioia. La volontà, infatti, è quella di far riconnettere i ragazzi con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente attraverso attività innovative e inclusive.

Tra queste, lo sport serale con il format “Joyful@MidnightSports”, esperienze guidate nella natura con il “Forest Bathing” e percorsi di supporto tra pari in spazi protetti chiamati “Healing Circles”. Il target è rappresentato da giovani tra i 14 e i 19 anni dei territori di confine, coinvolti in attività capaci di trasformare fragilità e tensioni in energia positiva.

Secondo Regione Lombardia, l’attività sportiva resta uno strumento chiave per prevenire il disagio giovanile, promuovere relazioni sane e favorire una crescita equilibrata. Con “JoyfulAgain”, il territorio transfrontaliero punta a costruire una risposta concreta e duratura al benessere mentale delle nuove generazioni.