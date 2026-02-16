Trofeo Regionale Rally Lombardia 2026, parte la terza edizione: montepremi da 30mila euro

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Il Trofeo Regionale Rally Lombardia si prepara a tornare protagonista con la terza edizione del campionato, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del motorsport locale. Dopo il successo delle stagioni 2024 e 2025, caratterizzate da numeri in crescita e grande partecipazione di equipaggi e pubblico, la serie lombarda si appresta a vivere un’annata ancora più intensa e competitiva.

In attesa dell’avvio ufficiale, il comitato organizzatore ha fissato la data delle premiazioni della stagione 2025: l’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 17:00 al Teatro Valentino Garavani di Voghera, in provincia di Pavia.

Il trofeo è promosso dal Comitato Regionale degli ACI Lombardi insieme alla Delegazione ACI Sport Lombardia e ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del motorismo regionale, valorizzando territori, organizzatori, piloti e nuove generazioni di appassionati.

Il calendario 2026 si aprirà con il Rally dei Laghi, tradizionale gara inaugurale della stagione. Il campionato si articolerà su otto appuntamenti distribuiti in tutta la Lombardia:

– Rally dei Laghi

– Rally Valle Intelvi

– Rally Prealpi Orobiche

– Rally Coppa Valtellina

– Rally del Sebino

– Rally Coppa Camuna

– Rally Mille Miglia

– Rally Villa d’Este

Elemento centrale della nuova stagione sarà il montepremi complessivo di 30mila euro, pensato per premiare talento, costanza e spirito competitivo durante l’intero campionato.

Forte dei risultati delle precedenti edizioni, il Trofeo Regionale Rally Lombardia 2026 punta a confermarsi come punto di riferimento per il rallysmo regionale, offrendo spettacolo, competizione e nuove opportunità per i protagonisti della disciplina.

Per ulteriori informazioni sul regolamento e iscrizioni è possibile consultare il sito www.automobileclublombardia.it.