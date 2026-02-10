Fondazione Varese Welcome alla BIT 2026: il turismo “Bike & Lake” conquista i mercati internazionali

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Fondazione Varese Welcome porta la provincia di Varese alla BIT 2026, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 febbraio a Fiera Milano Rho, con l’obiettivo di rafforzare la promozione del territorio sui mercati nazionali e internazionali.

Lo stand dedicato (Padiglione 11, A06-A20) proporrà un racconto immersivo fatto di video emozionali e immagini per valorizzare la ricchezza paesaggistica, culturale e sportiva della terra più a nord-ovest della Lombardia, tra colline prealpine, laghi, borghi e quattro siti UNESCO.

Il territorio varesino si presenta come un mosaico di esperienze che uniscono natura, cultura e attività outdoor. Dai borghi immersi nei boschi ai sentieri panoramici, fino alle salite che hanno scritto la storia del grande ciclismo, la provincia punta su un’offerta turistica sostenibile e attiva, capace di rigenerare sguardo e spirito.

Alla BIT saranno promossi due filoni principali: il turismo leisure e sostenibile sotto il brand “Varese #DoYouLake” e il turismo sportivo legato al progetto “#Varese DoYouBike”. Il territorio è infatti sempre più orientato al cicloturismo, con 45 itinerari mappati per oltre 2mila chilometri tra ciclabili, strada e gravel (disponibili anche su Komoot), oltre 50 guide cicloturistiche, segnaletica IMBA, 34 colonnine di ricarica e 80 official point dedicati ai servizi bike.

La fiera rappresenta anche la prima occasione in cui, all’interno di uno spazio collettivo, operatori turistici e realtà del territorio partecipano come co-espositori: Hotel de Charme di Laveno Mombello, Palace Grand Hotel di Varese, Hotel Villa Porta di Luino, Botel Diffuso dei Laghi di Porto Ceresio, International Camping di Lavena Ponte Tresa, Fondazione Officine dell’Acqua, Archeologistics e il progetto Varese Do You Bike.

Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e della Camera di Commercio di Varese, ha spiegato: «La partecipazione alla BIT riflette la determinazione di un territorio che sa fare rete e presentarsi unito sui mercati che contano. Lo stand sarà un laboratorio di relazioni per far incontrare la domanda con l’offerta qualificata dei nostri operatori».

Lo spazio sarà animato da guide bike, guide turistiche e dai Varese Tourist Angels, studenti delle scuole superiori coinvolti in attività di accoglienza e promozione. In programma anche una conferenza stampa giovedì 12 febbraio alle ore 12:00 (Sala Aquarius, Centro congressi Stella Polare), durante la quale saranno presentati i dati turistici del 2025 e le iniziative previste per il 2026.

La presenza alla BIT rappresenta un tassello strategico per consolidare il trend positivo del turismo e promuovere Varese come destinazione autentica dove natura, sport, cultura e benessere si incontrano.