Cittiglio in festa per il patrono San Giulio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Cittiglio si prepara a celebrare la festa del patrono, San Giulio, un appuntamento molto sentito dalla comunità e capace, ogni anno, di unire il momento religioso a quello conviviale. I festeggiamenti sono in programma sabato 31 gennaio, con una serata che coinvolgerà fedeli, famiglie e volontari.

Il cuore della celebrazione sarà la messa alle ore 18.00, dedicata al santo patrono. Al termine della funzione religiosa prenderà avvio la processione per le vie del paese, un momento di raccoglimento e partecipazione che attraverserà via Carducci, via Veneto, via Cesare Battisti e via Roma.

La serata proseguirà in un clima più conviviale: è previsto infatti il tradizionale falò, simbolo di festa e condivisione, insieme alla vendita di torte.

A seguire, cena in oratorio per chi si è prenotato, a conclusione di una giornata che unisce fede, tradizione e socialità nel segno di San Giulio.